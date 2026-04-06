Apagones afectarán hasta al 58% de Cuba este domingo

Los apagones eléctricos afectarán este domingo hasta al 58% de Cuba de manera simultánea durante el horario de mayor consumo

Los apagones eléctricos afectarán este domingo hasta al 58% de Cuba de manera simultánea durante el horario de mayor consumo, según estimaciones de la Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con el reporte oficial, para el horario pico de la tarde-noche se prevé una capacidad de generación de apenas 1,278 megavatios frente a una demanda que alcanzará los 3,000 megavatios.

Esto implica un déficit de 1,722 megavatios, lo que obligará a desconectar alrededor de 1,752 megavatios para evitar apagones desordenados en el sistema eléctrico nacional.

La UNE indicó además que el servicio eléctrico se ha visto afectado de manera continua durante las últimas 24 horas, incluyendo la madrugada de este domingo.

Crisis energética prolongada

La isla enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada por la escasez de combustible y problemas estructurales en su infraestructura.

Los cortes de electricidad han llegado a extenderse entre 15 y 20 horas diarias, e incluso hasta dos días consecutivos en algunas regiones, lo que ha provocado afectaciones severas a la economía y generado protestas sociales en La Habana y otras localidades.

Fallas en el sistema eléctrico

El informe detalla que siete de las 16 unidades termoeléctricas del país se encuentran fuera de operación debido a averías o mantenimiento. Estas plantas, que generan cerca del 40% de la electricidad, operan con equipos obsoletos y bajo condiciones de inversión limitada.

Otro 40% de la generación depende de sistemas distribuidos que utilizan diésel y fueloil, también afectados por la falta de combustible.

Especialistas atribuyen la situación a una combinación de factores, como la falta de inversión en el sector energético y las restricciones en el suministro de petróleo.

El Gobierno cubano señala el impacto del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, al que acusa de provocar una “asfixia energética”.

Llega petróleo ruso como alivio temporal

En medio del panorama crítico, la isla recibió recientemente un cargamento de crudo transportado por el buque Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730 mil barriles.

Sin embargo, autoridades indicaron que el proceso de refinación tomará entre 15 y 20 días, y su distribución podría extenderse hasta 10 días adicionales, por lo que el impacto será limitado en el corto plazo.

Aunque este suministro representa un respiro momentáneo, expertos advierten que no resolverá de fondo la crisis energética que atraviesa el país, el cual requiere cerca de 100 mil barriles diarios de petróleo, de los cuales solo produce alrededor de 40 mil.