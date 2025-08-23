Apagón en Venezuela mientras EUA. despliega tropas y buques

Un apagón dejó sin luz a Caracas y zonas cercanas mientras que EUA. desplegó buques y tropas en el Caribe, aumentando la tensión en la región

Un apagón dejó sin electricidad este viernes a Caracas y a varias zonas de los estados Miranda y La Guaira, debido a tormentas que afectaron una subestación en El Junquito, al oeste de la capital.

El suministro comenzó a restablecerse tras casi cuatro horas, aunque algunos sectores permanecieron sin servicio hasta la tarde.

La falla paralizó el metro de Caracas, principal medio de transporte de la ciudad, obligando a miles de personas a recurrir al limitado sistema de autobuses.

También se vieron afectados los servicios de telefonía e internet, aunque las operaciones en el puerto y aeropuerto de La Guaira continuaron con normalidad.

Este nuevo apagón se da en un contexto tenso, ya que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, desplegó buques de guerra y miles de soldados en el Caribe, frente a las costas venezolanas, como parte de un operativo contra el Cártel de Los Soles.

El Pentágono confirmó el envío de tres destructores (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson) acompañados de un submarino nuclear, aeronaves de reconocimiento y barcos equipados con misiles guiados, en lo que expertos consideran uno de los despliegues navales más poderosos de EUA. en la región en los últimos años.