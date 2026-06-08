Anuncian visita del papa León XIV a Perú en noviembre

De acuerdo con los planes preliminares, la gira incluiría una visita a Lima y a Chiclayo, ciudad ubicada en la costa norte peruana

El papa León XIV podría regresar a Perú a partir del próximo 10 de noviembre, en una visita que tendría un significado especial para el pontífice debido a los profundos vínculos que mantiene con el país sudamericano, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de llegar al Vaticano.

El anuncio fue realizado por el presidente interino de Perú, José María Balcázar, quien reveló la fecha estimada tras participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Aunque la agenda definitiva aún depende de la confirmación oficial de la Santa Sede, las autoridades peruanas ya trabajan en la organización de la gira.

La eventual visita ha generado expectativa entre fieles y autoridades, ya que representaría el regreso de Robert Prevost al país donde ejerció como obispo de Chiclayo y donde construyó una estrecha relación con comunidades religiosas y sociales que marcaron su trayectoria eclesiástica.

Un regreso al país que marcó su trayectoria pastoral

Desde febrero pasado, el Gobierno peruano confirmó que León XIV había recibido una invitación formal para visitar el país. Posteriormente, la Conferencia Episcopal Peruana informó que las conversaciones avanzaban favorablemente y que el viaje tenía amplias posibilidades de concretarse durante noviembre o principios de diciembre.

La figura de León XIV mantiene una conexión especial con Perú, al punto de que muchos fieles lo identifican como el "papa peruano" debido a los años que dedicó al servicio pastoral en distintas regiones del país y a la nacionalidad peruana que obtuvo durante su estancia.

Autoridades eclesiásticas han señalado previamente que el pontífice conserva una profunda gratitud hacia Perú y un interés particular por reencontrarse con las comunidades que acompañó antes de asumir responsabilidades dentro de la Iglesia universal.

Chiclayo apunta a ser una de las escalas principales

De acuerdo con los planes preliminares, la gira incluiría una visita a Lima y a Chiclayo, ciudad ubicada en la costa norte peruana y considerada uno de los lugares más representativos en la historia pastoral de León XIV.

La ciudad lambayecana se ha convertido en uno de los puntos de mayor expectativa ante la posibilidad de recibir nuevamente al pontífice, quien encabezó durante años la diócesis local y mantuvo una estrecha cercanía con la población.

Incluso se analiza la realización de una misa multitudinaria en la región, como parte de las actividades que podrían integrarse a la agenda oficial.

Además de Lima y Chiclayo, las autoridades peruanas contemplan una tercera escala en la Amazonía peruana, una región con la que León XIV también mantiene vínculos pastorales y donde la Iglesia ha impulsado diversos programas sociales y comunitarios.

La inclusión de una ciudad amazónica reforzaría el mensaje de cercanía con las comunidades más alejadas del país y con una de las regiones que ha ocupado un lugar relevante dentro de las prioridades de la Iglesia en América Latina.

Visita formaría parte de una gira internacional

El actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Pareja, adelantó que el viaje no sería exclusivo para territorio peruano, sino que formaría parte de una gira internacional que incluiría otros dos países de la región.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre los destinos adicionales ni el itinerario definitivo, las autoridades peruanas continúan coordinando aspectos logísticos y de seguridad para una visita que podría extenderse por varios días y convertirse en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año en el país.

Mientras se espera la confirmación oficial del Vaticano, miles de fieles ya siguen de cerca los preparativos para el posible regreso de León XIV al país donde consolidó una parte fundamental de su vocación pastoral.