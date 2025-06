Anuncian creación de nuevo servicio de telefonía Trump Mobile

El grupo empresarial liderado por los hijos del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes la creación de un nuevo servicio de telefonía llamado Trump Mobile que incluirá en el futuro un terminal propio, una acción que cimenta la expansión de los negocios familiares del republicano en el sector de las telecomunicaciones.

Eric Trump y Donald Trump Jr. presentaron a Trump Mobile como "un servicio celular nuevo y transformacional, diseñado para brindar conectividad de primer nivel, valor inigualable", diseñado para "las personas trabajadoras" de Estados Unido, según un comunicado de la Organización Trump.

La nueva oferta abrirá con el Plan 47 por un valor de $47.45 dólares, en una aparente referencia a los dos mandatos del neoyorquino, elegido como el 45 y 47 presidente de Estados Unidos.

📲Announcing Trump Mobile, a transformational, new cellular service designed to deliver top-tier connectivity, unbeatable value and all-American service for our nation’s hardest-working people.🇺🇸



Visit https://t.co/L8R8m1vvA9 to learn more. pic.twitter.com/rAPICObtKr