Anuncia Rubio cambios en EUA; cerraran oficinas humanitarias

Por la mañana de este martes, medios estadounidenses comenzaron a difundir la noticia que la Administración Trump cerrará 132 oficinas dedicadas a derechos humanos, democracia y prevención de crímenes de guerra como parte de una reestructuración que reduce la burocracia en un 17%.

Además, las grandes divisiones deberán recortar su personal en Estados Unidos en un 15%. La medida ha generado preocupación entre diplomáticos y organizaciones internacionales por el posible debilitamiento del compromiso estadounidense con los derechos humanos a nivel global.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la reforma radical del Departamento de Estado, prometiendo recortar programas y cerrar oficinas, pero sin llegar a aprobar una orden ejecutiva que habría supuesto el cierre de numerosas embajadas.

Today is the day. Under @POTUS’ leadership and at my direction, we are reversing decades of bloat and bureaucracy at the State Department.



These sweeping changes will empower our talented diplomats to put America and Americans first. pic.twitter.com/CGWz3JrYwu