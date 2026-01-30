Anuncia Reino Unido zona de IA en Escocia con 3,400 empleos

El proyecto tecnológico en North Lanarkshire sumará centros de datos, energía renovable y formación especializada con inversión privada multimillonaria

Escocia albergará una nueva zona de crecimiento de inteligencia artificial con infraestructura de cómputo, centros de datos y generación energética integrada, como parte de una estrategia del Gobierno británico para ampliar la capacidad tecnológica. El proyecto se desarrollará en Airdrie, en North Lanarkshire, y contempla inversión privada superior a 8,000 millones de libras junto con la creación de 3,400 empleos en distintas etapas.

La iniciativa estará a cargo de la empresa escocesa DataVita en colaboración con la firma de computación en la nube CoreWeave, con operaciones orientadas a procesamiento avanzado, investigación y servicios de inteligencia artificial. El plan forma parte de las llamadas AI Growth Zone, áreas designadas para acelerar capacidad técnica y atracción de inversión.

Cuántos empleos generará la zona de inteligencia artificial

De acuerdo con la planeación oficial, alrededor de 800 puestos estarán vinculados directamente al sector de IA, incluyendo perfiles de investigación, programación y soporte técnico especializado. El resto de las vacantes corresponderán a trabajos de construcción, ampliación de instalaciones y operación de infraestructura asociada.

El programa incluye además 50 plazas de formación especializada dirigidas a jóvenes y recién graduados, enfocadas en habilidades de cómputo, ingeniería y tecnologías de datos. Estas posiciones estarán integradas a los procesos de desarrollo del complejo tecnológico.

Dónde se construirá el complejo tecnológico de IA

La zona se ubicará en Airdrie, North Lanarkshire, una región con antecedentes industriales en acero y minería que actualmente impulsa proyectos de reconversión tecnológica. Las autoridades locales señalaron que se desarrollan parques de innovación e infraestructura energética para atraer compañías de tecnología y datos.

El complejo incluirá nuevos centros de datos, equipamiento auxiliar y áreas de soporte energético, con capacidad para operaciones de alto rendimiento computacional. CoreWeave instalará procesadores especializados para cargas de trabajo de inteligencia artificial e investigación.

Cómo se financiarán programas educativos y comunitarios

El esquema contempla un fondo comunitario de hasta 543 millones de libras a ejercerse durante 15 años. Los recursos estarán dirigidos a programas educativos, clubes de codificación, capacitación tecnológica y apoyo a organizaciones locales.

Según el plan gubernamental, estos fondos buscan ampliar el acceso a formación en inteligencia artificial y habilidades digitales dentro de la región. La estrategia también incluye expansión de cursos técnicos gratuitos a nivel nacional relacionados con esta tecnología.

Qué modelo de energía usará la infraestructura de IA

El desarrollo integrará generación energética renovable para cubrir la demanda eléctrica de los centros de datos. DataVita proyecta producir más de 500 megavatios de energía en el propio recinto durante los próximos cuatro años.

El sistema contempla la reutilización del calor residual de refrigeración para suministrar energía térmica al Hospital Universitario de Monklands, cuya nueva sede tiene meta de operación con emisiones netas cero hacia 2031.

Cuántas zonas de crecimiento de IA existen en Reino Unido

Con esta incorporación en Escocia, suman cinco zonas de crecimiento de IA anunciadas en Reino Unido en los últimos doce meses. El Gobierno británico informó que estas áreas concentran compromisos de inversión privada por más de 28,000 millones de libras y una proyección de hasta 15,000 empleos asociados.

Las zonas están orientadas a ampliar capacidad de cómputo nacional, atraer operadores de centros de datos y fortalecer ecosistemas regionales de investigación e innovación en inteligencia artificial.

