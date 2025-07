Anuncia Musk partido político para 'devolver la libertad' a EUA

El magnate Elon Musk ha creado un partido político llamado "America Party" para "devolver su libertad" a Estados Unidos, tras hacer una encuesta entre sus seguidores en X y criticar repetidamente la ley presupuestaria y fiscal del presidente Donald Trump.

Musk aludió a una encuesta que hizo ayer, en la que preguntó a sus seguidores si querían "independencia del sistema bipartidista", opinó que "para algunos es unipartidista" y propuso crear ese nuevo partido, tras lo que 1,2 millones de usuarios enviaron un voto digital y el 65 % le dieron el "sí".

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN