Anuncia Donald Trump retiro de tropas de EUA en Alemania

Un día antes, funcionarios del Pentágono habían adelantado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó la retirada de aproximadamente 5 mil soldados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su gobierno evalúa una reducción significativa del número de soldados estadounidenses desplegados en Alemania, superando incluso la cifra de 5 mil efectivos que ya se había mencionado previamente.

Durante declaraciones a medios en Florida, el mandatario adelantó que la medida será más amplia de lo previsto: “Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000”, afirmó.

Tensiones políticas y críticas cruzadas

El anuncio ocurre en un contexto de fricciones entre Washington y sus aliados europeos, particularmente con Alemania. Las declaraciones también han sido interpretadas como una respuesta a los señalamientos del canciller Friedrich Merz, quien cuestionó la estrategia estadounidense y sostuvo que Trump había sido “humillado” por Teherán en las negociaciones relacionadas con el conflicto en Irán.

La postura del líder alemán ha provocado críticas directas del presidente estadounidense, quien le pidió enfocarse en resolver los problemas internos de su país y en el conflicto en Ucrania, en lugar de intervenir en la política exterior de Estados Unidos.

Un día antes, funcionarios del Pentágono habían adelantado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó la retirada de aproximadamente 5 mil soldados como parte de un ajuste estratégico.

De acuerdo con estas fuentes, la decisión responde a “necesidades y condiciones del teatro de operaciones” y se implementaría en un periodo estimado de seis a doce meses.

Sin embargo, el anuncio de Trump apunta a que el recorte podría ser más amplio de lo inicialmente planteado, en medio de un entorno internacional marcado por tensiones diplomáticas.

Presencia militar clave en territorio alemán

Actualmente, Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa en Alemania, con más de 36 mil soldados activos distribuidos en instalaciones estratégicas como la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las zonas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar en Stuttgart.

Esta infraestructura ha sido fundamental para las operaciones estadounidenses en Europa y otras regiones, lo que convierte cualquier reducción en un movimiento de alto impacto geopolítico.

El planteamiento de recorte también se enmarca en las críticas reiteradas de Trump hacia sus aliados europeos, a quienes ha señalado por no respaldar plenamente a Washington en el conflicto contra Irán, iniciado el pasado 28 de febrero junto a Israel.

El posible retiro de tropas abre un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Europa, en un momento donde la coordinación militar y política enfrenta uno de sus mayores retos recientes.