Anuncia De la Espriella ruptura con Cuba y Nicaragua

El presidente electo anunció una reestructuración de la política exterior, cerrando 14 embajadas y 15 consulados y romper relaciones con Cuba y Nicaragua

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una reestructuración de la política exterior que contempla el cierre de 14 embajadas y 15 consulados, además de romper relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, países que calificó como "tiranías".

La medida forma parte de un plan de austeridad y reducción del Estado que entrará en marcha tras su toma de posesión, programada para el próximo 7 de agosto.

De acuerdo con el mandatario electo, las representaciones diplomáticas que dejarán de operar incluyen las ubicadas en Haití, Barbados, Argelia, Rumania, Cuba, Nicaragua, Senegal y Sudáfrica, entre otras.

El próximo gobierno aclaró que el cierre de las sedes diplomáticas no implicará la ruptura de relaciones con la mayoría de esos países, excepto con Cuba y Nicaragua, con los que dejará de existir cualquier vínculo oficial.

"En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", afirmó De la Espriella al explicar el alcance de la decisión.

🇨🇴

Colombie: Le président élu de la Colombie, Abelardo De La Espriella, a annoncé une série de mesures diplomatiques qu'il entend mettre en œuvre dès son entrée en fonction. Parmi elles figurent la suspension de l'ambassade de Colombie en Palestine 🇵🇸, l'ouverture d'une ambassade… pic.twitter.com/6AJ29zzqYz — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 27, 2026 Tras este anuncio, especialistas en relaciones internacionales consideran que el rompimiento con Cuba y Nicaragua supondrá la suspensión indefinida de las comunicaciones entre los gobiernos y podría afectar programas de cooperación bilateral, además de la atención consular para ciudadanos colombianos en ambos países. También prevén que tanto La Habana como Managua respondan con medidas recíprocas, retirando a sus representantes diplomáticos si la decisión se concreta tras el cambio de gobierno. Cambio de rumbo frente al gobierno de Petro La estrategia representa un giro respecto a la administración del presidente saliente, Gustavo Petro, quien impulsó un acercamiento con Cuba y reconoció su participación en procesos de paz con grupos armados colombianos. Durante su mandato, Colombia también envió ayuda humanitaria a la isla y buscó mantener un diálogo con Nicaragua, pese a las diferencias derivadas de litigios marítimos y otras tensiones diplomáticas. Petro cuestionó la decisión de su sucesor al asegurar que la política exterior colombiana quedará aislada y dependerá de intereses externos. Retomará relaciones con Israel De la Espriella también confirmó que restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel, suspendidas por el gobierno de Petro en 2024. Como parte de esa nueva estrategia, cancelará la propuesta de abrir una embajada colombiana en territorio palestino y, en cambio, establecerá una representación diplomática en Jerusalén. Analistas consideran que esta decisión refleja un alineamiento más cercano con Washington y con gobiernos conservadores de América Latina, además de un cambio en la postura colombiana frente al conflicto entre Israel y Palestina.