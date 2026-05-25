Anuncia Corina Machado que buscaría la presidencia de Venezuela

La dirigente recordó que, desde la perspectiva de la oposición venezolana, la coalición antichavista ganó las elecciones presidenciales de 2024.

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que buscará competir por la presidencia de Venezuela en unas futuras elecciones “libres y limpias”, en medio del nuevo escenario político que vive el país tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de 2026.

Durante un encuentro realizado en Panamá con líderes opositores y miembros de la comunidad venezolana en el extranjero, la también Premio Nobel de la Paz aseguró que está preparada para contender en unos comicios abiertos y con garantías democráticas.

“Yo seré candidata. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, expresó Machado.

Machado insiste en que la oposición ganó en 2024

La dirigente recordó que, desde la perspectiva de la oposición venezolana, la coalición antichavista ganó las elecciones presidenciales de 2024, donde Edmundo González fue presentado como el vencedor frente al oficialismo.

Machado sostuvo que una de las prioridades para concretar una nueva elección presidencial será la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, al considerar que la credibilidad institucional será clave para recuperar la confianza ciudadana.

Además, señaló que millones de venezolanos quedaron fuera del proceso electoral anterior, especialmente quienes residen en el extranjero.

“Queremos hacer una elección impecable. Casi un 40% de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar”, afirmó.

La opositora también insistió en que Venezuela podría organizar elecciones en un plazo corto si existiera voluntad política, al tiempo que calificó al actual sistema gubernamental como “corrupto, fraudulento e injusto”.

VIDEO | María Corina Machado dice que será candidata en unas "elecciones limpias y libres". pic.twitter.com/jpFjg4JNwR — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 24, 2026

Agradece respaldo de Donald Trump y Marco Rubio

En su participación, María Corina Machado agradeció públicamente el respaldo de Estados Unidos, así como el apoyo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, a quienes calificó como aliados en el proceso político venezolano.

La dirigente aseguró que su eventual regreso a Venezuela podría ocurrir antes de que concluya 2026 y explicó que su retorno estaría ligado al plan internacional que busca impulsar una transición política en el país sudamericano.