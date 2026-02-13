Animales exoticos fueron exportados hacia Nicaragua en enero

Las ranas verdes de ojos rojos y el gallego verde se encuentran entre las especies con mayor demanda, debido a su atractivo visual y a su presencia habitual

Durante el mes de enero, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (Marena) emitió 20 permisos CITES que permitieron la exportación de 11,000 ejemplares de especies exóticas reproducidas en zoocriaderos autorizados, así como caracol rosado. Estas operaciones generaron un monto de facturación de 1.08 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial difundida en Managua.

Los permisos corresponden a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), mecanismo que regula el comercio internacional de especies para asegurar su conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Especies con mayor demanda en el mercado internacional

Entre las especies exportadas destacan ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado. También figuran ejemplares como la rana flecha, rana camufle, falso coral, pichete verde, cola chata y geko atigrado, los cuales forman parte de la biodiversidad que se reproduce bajo supervisión en instalaciones registradas ante la autoridad ambiental.

Las ranas verdes de ojos rojos y el gallego verde se encuentran entre las especies con mayor demanda, debido a su atractivo visual y a su presencia habitual en el comercio internacional de fauna exótica destinada principalmente al mercado de mascotas.

Destinos de exportación y mercado de mascotas

Los 11,000 especímenes tuvieron como destino Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Canadá y Japón, mientras que otros países como EUA, Alemania, Reino Unido y Taiwán figuran entre los principales compradores recurrentes de este tipo de fauna.

De acuerdo con la Marena, estos animales son adquiridos en su mayoría como mascotas, un mercado que mantiene una demanda constante de especies tropicales reproducidas en condiciones controladas y con trazabilidad legal.

Zoocriaderos autorizados y regulación ambiental

En Nicaragua existen nueve zoocriaderos registrados ante el Ministerio del Ambiente, de los cuales seis cuentan con autorización para exportar, estos espacios operan bajo lineamientos técnicos que garantizan la reproducción controlada de especies y evitan la extracción directa del medio silvestre.

La autoridad ambiental señaló que todas las exportaciones realizadas durante enero cumplieron con los criterios establecidos por la CITES, asegurando que el comercio no represente un riesgo para la biodiversidad nacional.

Biodiversidad nicaragüense y aprovechamiento regulado

Nicaragua es un país tropical con más de 12,400 especies de fauna registradas, lo que convierte a su biodiversidad en uno de los recursos naturales de mayor relevancia. En este contexto, el modelo de zoocriaderos permite generar actividad económica a partir de especies reproducidas en cautiverio, bajo un esquema de supervisión ambiental.

La Marena subrayó que este tipo de exportaciones forman parte de un esquema de aprovechamiento responsable, donde la conservación y el comercio legal pueden coexistir mediante mecanismos de regulación internacional.