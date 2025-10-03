Analizan grabaciones de aviones que chocaron en aeropuerto de NY

Dos aviones regionales de Delta colisionaron en tierra en LaGuardia, dejando a una sobrecargo herida y ambos jets con daños en ambas cabinas y alas

Dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron en la intersección entre dos pistas de rodaje en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, provocando heridas a una sobrecargo, daños en una de las cabinas y que parte de una de las alas quedara desprendida, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) el jueves.

La NTSB dijo que, tras el choque del miércoles por la noche, envió a un equipo de 10 investigadores al aeropuerto. Añadió que las grabadoras de vuelo de ambos aviones ya fueron recuperadas y enviadas a la sede de la agencia para su análisis. De momento se desconoce quién tuvo la culpa, pero el control de tráfico aéreo había instruido al avión con destino a Virginia “que se detuviera y cediera el paso al otro avión” antes de la colisión, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) en un comunicado.

Un avión con 32 personas a bordo se preparaba para despegar hacia Roanoke, Virginia, cuando su ala hizo contacto con el fuselaje de otro avión que llegaba procedente de Charlotte, Carolina del Norte, con 61 personas a bordo, indicó Delta en un comunicado.

La aerolínea describió el incidente como una “colisión a baja velocidad”. Pero no proporcionó la velocidad exacta a la que circulaban ambas aeronaves, detallando en un comunicado que esa información es "pertinente a una investigación en curso". Un pasajero grabó un video en el que se puede ver que uno de los aviones se movía bastante rápido al momento del impacto.

Una sobrecargo fue llevada a un hospital, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Uno de los pilotos le dijo a la torre que la asistente de vuelo le comentó que se golpeó la rodilla cuando los aviones chocaron, según un audio publicado por www.LiveATC.net. No hubo informes de pasajeros heridos, dijo la aerolínea.

“Su ala derecha rozó nuestra nariz y la cabina. Tenemos daños en nuestro parabrisas y algunas de nuestras pantallas”, dijo un piloto, según el audio del control de tráfico aéreo.

Las imágenes mostraban el ala rota de un avión y al otro con la ventana de la cabina destrozada y su nariz sumamente dañada en varios lugares.

El avión que había aterrizado “se detuvo, dio un jalón y saltó hacia la derecha”, dijo el pasajero William Lusk a ABC. “Todos quedaron en completo silencio y el piloto dijo con toda calma: ‘Oigan, hemos tenido un accidente, todos mantengan la calma’”.

Incidentes como este podrían aumentar las preocupaciones sobre la seguridad de la aviación, incluyendo el peor accidente aéreo en Estados Unidos en décadas, cuando en enero un helicóptero del Ejército chocó con un avión que se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

El exinvestigador de accidentes de la NTSB y la FAA, Jeff Guzzetti, dijo que el controlador de tierra forma a los aviones en las pistas de rodaje y les indica a dónde ir, pero se espera que los pilotos eviten a otros aviones mientras se mueven a baja velocidad, mientras los controladores se enfocan en mantener las pistas despejadas.

“Se supone que debes tener conciencia situacional sobre dónde están tus alas y qué podrían golpear mientras estás rodando”, dijo Guzzetti, quien ahora es consultor de seguridad en aviación. “Ellos (los controladores) esperan que las tripulaciones de vuelo se vean entre sí, ya que están rodando a baja velocidad. Y la función principal del controlador es asegurarse de que la pista esté despejada para despegues y aterrizajes”.

Debido a que esto ocurrió de noche y los aviones suelen apagar sus luces de nariz mientras ruedan, podría haber sido más difícil para los pilotos ver exactamente dónde estaba el otro avión, señaló Guzzetti. Las luces de rodaje de un avión están en las alas. Las luces de aterrizaje se utilizan para mejorar la visibilidad y asegurarse de que otros pilotos puedan ver el avión, pero la FAA alienta a los pilotos a tener cuidado de no cegar a otros pilotos porque las luces de aterrizaje también pueden afectar la visión nocturna.

“Delta trabajará con todas las autoridades relevantes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y personal es lo más importante”, dijo el comunicado de Delta. “Pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia”.

Los aviones de Delta Connection involucrados en la colisión eran operados por Endeavor Air. Ambos son aviones CRJ-900, dijo la FAA, que está investigando junto con la NTSB. Tienen capacidad para entre 70 y 90 pasajeros.

LaGuardia es uno de los 35 aeropuertos importantes donde la FAA ha instalado sistemas avanzados de radar de superficie que ayudan a rastrear aeronaves y vehículos en el suelo y alertan a los controladores sobre posibles conflictos. No estaba claro qué papel jugó el sistema en esta colisión.

Guzzetti dijo que no está seguro de si ese sistema habría emitido una alarma audible para estos aviones en una pista de rodaje, aunque el sistema habría mostrado ambos aviones en una pantalla. El propósito principal del sistema es prevenir colisiones en las pistas.

A los pasajeros de ambos aviones se les proporcionaron comidas y habitaciones de hotel y se les reprogramaron vuelos para salir el jueves.