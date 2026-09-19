Amplía Trump acceso a tierras federales para caza y pesca

Las medidas reducirán restricciones, mejorar caminos e infraestructura y facilitar actividades recreativas para jóvenes, veteranos y personas discapacitadas

Donald Trump firmó este jueves dos órdenes ejecutivas para ampliar el acceso de cazadores y pescadores a tierras y aguas federales, además de reducir restricciones para la pesca recreativa.

El mandatario estadounidense presentó las medidas durante una cena con representantes del sector celebrada en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

"Estamos eliminando esas restricciones y lo estamos haciendo inmediatamente", afirmó el mandatario al presentar una de las órdenes, dirigida a pescadores recreativos, propietarios de embarcaciones, capitanes de barcos de alquiler y comunidades costeras.

¿Qué contemplan las órdenes de Trump para caza y pesca?

La segunda orden amplía las oportunidades de caza en terrenos federales y establece una revisión de las políticas que restringen el acceso a tierras públicas para actividades como caza, pesca y tiro deportivo.

Las medidas también contemplan mejorar caminos e infraestructuras de acceso, facilitar acuerdos con estados y gobiernos locales y permitir el uso de munición y aparejos de pesca tradicionales de plomo.

Las órdenes también establecen el promover la caza entre jóvenes y veteranos y facilitar oportunidades para personas con discapacidad.

Las órdenes también buscan impulsar programas de gestión de especies cinegéticas y la donación de carne de caza a bancos de alimentos y escuelas.

¿Cuántas oportunidades de caza y pesca se han ampliado?

Asimismo, estas nuevas órdenes llegan después de que el Departamento del Interior anunciara el pasado agosto la apertura o ampliación de 1,488 oportunidades de caza y pesca en 111 refugios y criaderos de peces de 32 estados.

Estas medidas afectan a aproximadamente unos 372,000 kilómetros cuadrados del sistema nacional de refugios de vida silvestre.

En ese momento, la Administración de Trump señaló que más del 95% de las tierras del sistema quedaban disponibles para la caza.