Amplía Corea del Sur despliegue naval cerca del estrecho de Ormuz

Seúl contempla sumar 75 efectivos a su misión antipiratería, pero condiciona cualquier operación al fin de las hostilidades entre EUA e Irán

Corea del Sur planea ampliar el despliegue de su unidad naval antipiratería Cheonghae para acercar sus operaciones al estrecho de Ormuz, en medio de las presiones de Estados Unidos para que participe en la seguridad de esta importante ruta marítima. Sin embargo, Seúl condicionaría cualquier intervención en la zona a que terminen las hostilidades entre Washington y Teherán.

La propuesta contempla prácticamente duplicar el área de operaciones de la unidad y extender su presencia hasta las inmediaciones del puerto omaní de Duqm, ubicado a unos 650 kilómetros del estrecho de Ormuz. La ampliación fue reportada por medios locales y posteriormente confirmada por el Ministerio de Defensa surcoreano.

El plan todavía necesita la aprobación del Parlamento y contempla excluir de la nueva zona de operaciones el golfo de Omán, que se encuentra junto al estrecho.

Corea del Sur prepara despliegue naval cerca de Ormuz

El refuerzo de la misión tiene como objetivo proteger a los ciudadanos y las embarcaciones comerciales surcoreanas ante el incremento de la piratería, además de preparar una posible participación internacional en labores de desminado del estrecho de Ormuz.

Entre los recursos previstos para el despliegue se encuentran un avión de patrulla marítima P-8A Poseidon, un equipo especializado en eliminación de explosivos y sistemas no tripulados para retirar minas marítimas.

El contingente también incorporaría 75 efectivos adicionales, quienes tendrían su base en Yibuti, país ubicado en el Cuerno de África y con costas en el mar Rojo y el golfo de Adén.

De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, Seúl ha mantenido conversaciones con Reino Unido, Francia y otros países aliados para establecer las condiciones necesarias antes de cualquier operación en Ormuz.

Entre las exigencias se encuentra contar con un "entorno propicio" para garantizar la seguridad de las fuerzas desplegadas, lo que implicaría el fin de la guerra o un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita recuperar la libertad de navegación.

Seúl establece condiciones para participar en Ormuz

El Ministerio de Defensa surcoreano estableció cuatro principios para llevar adelante el plan anunciado este jueves, con los que busca delimitar el alcance de su participación y evitar involucrarse directamente en el conflicto entre Washington y Teherán.

Las condiciones contemplan no intervenir en la guerra, proteger a los ciudadanos y embarcaciones surcoreanas, impedir que el avión de patrulla vigile territorio o aguas iraníes y el interior del estrecho de Ormuz, así como mantener el mando de la misión exclusivamente bajo control de Corea del Sur.

La unidad Cheonghae fue creada en 2009 para combatir la piratería en el golfo de Adén. Actualmente dispone de un destructor de 4 mil 400 toneladas, un helicóptero, lanchas rápidas y aproximadamente 320 militares.

Con la ampliación propuesta, el contingente alcanzaría los 395 efectivos, como parte del refuerzo de las operaciones de protección marítima en la región.

Trump presiona a Corea del Sur para intervenir en Ormuz

La decisión de Seúl ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionara desde agosto al Gobierno surcoreano para que contribuya militarmente a las operaciones de seguridad en el estrecho de Ormuz.

El mandatario también ha criticado públicamente la negativa de Corea del Sur a sumarse a los esfuerzos de Washington contra Irán. Por su parte, Teherán advirtió en septiembre sobre "graves consecuencias" si el país asiático participa en operaciones militares dentro del estrecho.

En ese mismo mes, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, descartó involucrarse en la guerra, aunque manifestó su disposición a reforzar las medidas de protección marítima.

Durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Lee también condenó el bloqueo de Ormuz y el uso de los recursos energéticos como un "arma".

Corea del Sur depende del petróleo que cruza Ormuz

La importancia estratégica de la zona para Seúl también está relacionada con su dependencia energética de Oriente Medio, región de la que obtiene alrededor del 70 por ciento de sus importaciones de petróleo crudo.

De ese volumen, cerca del 95 por ciento transita normalmente por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de hidrocarburos.

Ante este escenario, Corea del Sur busca reforzar la protección de sus embarcaciones y ciudadanos en la región, aunque mantiene como condición que cualquier operación se realice sin involucrarse directamente en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.