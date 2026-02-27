Amenaza Kim Jong Un con destruir Corea del Sur y reta a EUA

También se burló de los llamados al acercamiento del presidente surcoreano Lee Jae Myung, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia el Norte.

Kim Jong Un amenazó con destruir Corea del Sur si considera que la seguridad de Corea del Norte está en riesgo y reiteró que no tiene intención de dialogar con Seúl. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de retomar conversaciones con Estados Unidos, siempre que Washington abandone lo que calificó como “política hostil”.

Kim amenaza con “destruir por completo” a Corea del Sur

El líder norcoreano Kim Jong Un afirmó que su país, equipado con armas nucleares, podría “destruir por completo” a Corea del Sur si su seguridad se ve amenazada. Durante el congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, sostuvo que no hay “absolutamente nada que discutir” con el Sur y confirmó que lo excluirá de la noción de una nación compartida.

También se burló de los llamados al acercamiento del presidente surcoreano Lee Jae Myung, a quien acusó de mantener una postura hostil hacia el Norte. El Ministerio de Unificación surcoreano respondió que continuará buscando estabilizar la paz de manera paciente.

Abre puerta al diálogo con Estados Unidos

A diferencia de su postura hacia Seúl, Kim dejó abierta la posibilidad de diálogo con Estados Unidos, aunque condicionó cualquier avance a que Washington abandone sanciones y presiones vinculadas a su programa nuclear.

“No hay razón por la que no podamos llevarnos bien” con los estadounidenses si retiran su supuesta “política hostil” hacia el Norte.

El líder afirmó que las perspectivas de la relación bilateral dependen “enteramente de la actitud de Estados Unidos” y que su país está listo tanto para la coexistencia pacífica como para la confrontación permanente.

Las conversaciones sobre desnuclearización se encuentran estancadas desde 2019, tras el fracaso de la segunda cumbre entre Kim y el entonces presidente Donald Trump.

Impulsa expansión de su arsenal nuclear

Durante el congreso, la agencia estatal informó que Kim ordenó desarrollar nuevos sistemas de armas, incluidos misiles balísticos intercontinentales con capacidad de lanzamiento submarino y un mayor número de armas nucleares tácticas dirigidas contra Corea del Sur.

Pidió acelerar la producción de ojivas nucleares, fortalecer la artillería con capacidad nuclear en la frontera y avanzar en tecnologías como drones de ataque con inteligencia artificial, sistemas de guerra electrónica y satélites de reconocimiento.

En años recientes, Corea del Norte ha probado misiles de combustible sólido, sistemas nucleares tácticos y armas hipersónicas, además de lanzar un satélite militar y anunciar progresos en la construcción de un submarino de propulsión nuclear.

Congreso partidario y mensaje político interno

El congreso del Partido de los Trabajadores, celebrado durante siete días en Pyongyang, es el evento político más relevante del país y funciona como plataforma para fijar objetivos estratégicos a cinco años.

El cierre incluyó un desfile militar nocturno en la plaza Kim Il Sung. Kim compartió el escenario con su hija, identificada por medios como Kim Ju Ae, en una aparición pública que refuerza su presencia dentro del aparato estatal.