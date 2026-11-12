Amenaza Irán con revelar arsenal subterráneo si es atacado

El mando militar aseguró que Teherán tiene preparado un banco de objetivos y un centro de operaciones para atacar buques de guerra enemigos

Si Estados Unidos e Israel atacan la ciudad subterránea de misiles de Irán, estos responderán de forma "inmediata, decisiva y contundente, sin limitaciones geográficas".

Esta declaración fue realizada por el brigadier general Amir Kioumars Heydari, subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, y se produce poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmara la eliminación del tope de 2,000 kilómetros que limitaba el alcance de su arsenal balístico.

Esta medida se tomó por decisión del líder supremo, Mojtabá Jameneí, para ejecutar respuestas inmediatas sin restricciones geográficas.

"Si estalla una guerra, el mundo será testigo de los secretos en la ciudad de misiles. Las mayores sorpresas se encuentran en su interior y serán desplegadas contra los enemigos del islam en el momento preciso", afirmó Amir Kioumars Heydari.

Además, aseguró que las fuerzas de Irán están plenamente preparadas para responder a cualquier agresión de manera "inmediata, decisiva y contundente, sin limitaciones geográficas".

Irán prepara objetivos para una posible guerra

Heydari también reveló que el país ha preparado un banco de objetivos para una posible guerra futura.

Asimismo, destacó que Estados Unidos ha perdido sus sistemas de defensa y radar más valiosos durante los ataques de represalia de Irán con drones y misiles.

Establecen centro de mando para atacar buques enemigos

Según el alto cargo militar, Teherán estableció un centro de mando específico para monitorear y atacar a los buques de guerra enemigos.

"Su personal ha recibido instrucciones de lanzar, de inmediato, una descarga masiva de fuego contra cualquier embarcación enemiga que sea detectada", explicó.

Al mismo tiempo, detalló que de este modo en septiembre fueron atacados dos destructores enemigos, que se vieron obligados a retirarse de la región.