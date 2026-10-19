Amenaza el supertifón Champi a Taiwán tras su paso por Guam

La Administración Meteorológica prevé vientos de hasta 300 km/h e intensas lluvias, con su mayor impacto entre el viernes y el sábado en la región.

La circulación exterior del supertifón Champi, que pasó en la víspera muy cerca del territorio estadounidense de Guam, podría empezar a afectar a Taiwán a finales de esta semana con fuertes lluvias y vientos intensos, informó este lunes la Administración Meteorológica Central (CWA) de la isla.

A las 08:00 horas (00:00 GMT) de hoy, el temporal se encontraba a unos 2.120 kilómetros al este-sureste de Taiwán y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 21 kilómetros por hora (km/h), de acuerdo con los más recientes datos de la CWA recogidos por la agencia de noticias CNA.

La previsión sobre su trayectoria sigue siendo incierta, apuntó el organismo, que contempla dos escenarios: que Champi se desvíe hacia el norte a medida que se acerque, sin llegar a impactar de forma directa en Taiwán, o que siga avanzando en línea recta hacia la isla.

La CWA avanzó en la víspera que podría emitir una alerta marítima a partir del miércoles en la noche, seguida de una alerta terrestre entre el jueves y el viernes.

En declaraciones recogidas por CNA, el meteorólogo de la CWA, Liu Pei-teng, advirtió que el mayor impacto se registraría entre el viernes y el sábado, con fuertes lluvias en el centro y el norte de Taiwán y en los condados orientales de Hualien e Yilan.

El sistema, que se debilitó ligeramente tras dejar atrás Guam, recuperó este lunes la categoría de supertifón sobre el mar de Filipinas, con vientos máximos sostenidos de unos 250 km/h y rachas superiores a 300 km/h, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de Estados Unidos.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth prevé que Champi siga avanzando en los próximos días por esas aguas, gire hacia el noroeste el jueves y pase muy cerca del noreste de Taiwán el sábado por la mañana, con vientos máximos sostenidos de unos 140 km/h.

Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.

Champi podría convertirse en el primer tifón que toque tierra en Taiwán este año: ninguno de los cinco que han afectado a la isla en 2026 (Mekkhala, Bavi, Noul, Dolphin y Saudel) llegó a hacerlo, aunque varios obligaron a emitir alertas marítimas y terrestres y dejaron lluvias torrenciales a su paso.