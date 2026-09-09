Amenaza Donald Trump a Bombardier con vetar sus ventas

El mandatario criticó las políticas comerciales de Canadá ante la inminente entrada en vigor de nuevos aranceles bilaterales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes que el fabricante de aviones Bombardier no podrá vender en Estados Unidos a no ser que comience a fabricar sus productos en este país.

"¡BASTA YA DE VENDER PRODUCTOS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS! ¡Sus productos no son lo suficientemente buenos! (...). Si quieren nuestro mercado, deben fabricar aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una hucha", escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Según el líder republicano, los productos de Bombardier "no son lo suficientemente buenos" y más del 50% de sus ingresos provienen de Estados Unidos: "Viven a costa de los compradores, las empresas, los aeropuertos y los servicios estadounidenses, mientras que Canadá bloquea a nuestros grandes bancos y empresas en todo el país (...). ¡Es totalmente injusto y desleal!"

Las declaraciones de Trump tienen lugar horas antes de que entren en vigor los aranceles de Canadá, de hasta el 50%, a productos estadounidenses. Estos gravámenes tienen un valor de unos 27,600 millones de dólares canadienses, lo que serían unos 20,000 millones de dólares estadounidenses.

Los nuevos aranceles, que comenzarán a aplicarse a partir de las 00:01 hora local de este 8 de septiembre, serán del 15%, 25% o 50%, dependiendo del producto, y reproducirán las tasas aplicadas por Washington a las mercancías canadienses, según anunció en agosto el Ministerio de Finanzas de Canadá.