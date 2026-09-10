Amazon enfrenta demanda por tragedia aérea que dejó cinco muertos

Esposa de una de las víctimas demandó a Amazon por el accidente aéreo en Miami y señaló fallas del piloto, capacitación y antigüedad del avión.

La esposa de uno de los cinco fallecidos en el accidente ocurrido el pasado domingo, cuando una camioneta fue impactada por un avión de carga de Amazon cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, presentó este miércoles una demanda contra el gigante del comercio electrónico.

La demanda también incluye a Amazon Air Cargo y otras empresas relacionadas con la operación de la aeronave, además de los pilotos del avión, que ya fueron dados de alta del hospital.

El documento alega que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, incluidos un error del piloto, una formación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad.

El accidente aéreo ocurrió poco después de las 14:00 hora local del domingo cuando el avión de Amazon se salió de la pista y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada antes de impactar contra varios vehículos.

Uno de ellos fue una camioneta de los servicios de limpieza del aeropuerto en la que viajaban siete ocupantes, cinco de los cuales fallecieron.

Según la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, los fallecidos fueron Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

El avión, un Boeing 767-300, había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo.