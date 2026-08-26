Amaga Trump con renombrar el Lago Ontario como América

La amenaza de Trump recuerda a su decisión de referirse al Golfo de México como "Golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que se está planteando "cambiar el nombre" del lago Ontario, fronterizo entre su país y la provincia homónima canadiense, a "Lago América", en plena pugna comercial con Canadá.

"Estados Unidos se está planteando en serio cambiar el nombre del Lago Ontario por el de Lago América, ya que no esperamos hacer muchos más intercambios comerciales con Ontario. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", escribió el mandatario a primera hora del martes en su red social Truth.

La amenaza de Trump recuerda a su decisión de referirse al Golfo de México como "Golfo de América" en documentos y comunicaciones oficiales en Estados Unidos, una postura que ha irritado a su vecino del sur, que sigue utilizando el nombre original para referirse a ese accidente geográfico.

Estados Unidos y Canadá están enzarzados en una disputa comercial, que se recrudeció este fin de semana con el anuncio de Trump de que, a partir del 1 de enero de 2027, Washington impondrá aranceles del 50 % a autos y acero canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales.

Esa amenaza afecta especialmente a la provincia de Ontario, donde se concentra gran parte del sector del automóvil de Canadá y donde están también la capital del país, Ottawa, y la ciudad de Toronto, bordeada por el Lago Ontario, que baña asimismo el estado estadounidense de Nueva York.

El jefe de Gobierno de la provincia de Ontario, el conservador Doug Ford, pidió el lunes utilizar "todas las herramientas" disponibles contra Washington, incluida la posible restricción de la venta de electricidad y minerales críticos a EUA.

Ford se enzarzó además en una guerra de insultos con Trump, de quien dijo que podía besarle "el trasero" y le llamó "dictador", "tirano", "rey de las bancarrotas" y "perdedor"; mientras que el mandatario estadounidense le tachó de "lacayo" del primer ministro canadiense, Mark Carney.