Alumno de 15 años dispara en escuela de Tailandia

Un estudiante de 15 años irrumpió a tiros en una escuela de Tailandia, sin causar heridos. El arma fue confiscada y el menor detenido

Un estudiante de 15 años irrumpió este miércoles con una pistola en una escuela secundaria del centro de Tailandia y realizó varios disparos dentro del plantel, lo que provocó momentos de pánico entre alumnos y profesores.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas locales en una escuela de la provincia de Kamphaeng Phet. De acuerdo con las autoridades locales, el adolescente, quien recibía tratamiento por depresión, portaba una pistola calibre 9 milímetros.

Después de que se escucharan los disparos, las autoridades acordonaron las instalaciones y procedieron a evacuar a los estudiantes y al personal docente.

La Oficina de Relaciones Públicas de Kamphaeng Phet informó que el ataque no dejó personas muertas ni heridas dentro del centro educativo.

Como medida preventiva, la escuela suspenderá durante dos días las clases presenciales.

Detienen al estudiante y confiscan el arma

Elementos de la Policía, funcionarios administrativos, profesores y equipos de rescate participaron en la respuesta al incidente. Con apoyo de ciudadanos de la zona, las autoridades consiguieron confiscar la pistola y detener al presunto agresor.

El menor será interrogado por la Policía para establecer las razones que lo llevaron a efectuar los disparos y determinar las acciones legales correspondientes.

El ataque ocurrido en Kamphaeng Phet representa el tercer tiroteo registrado este año en un centro educativo de Tailandia, situación que volvió a generar cuestionamientos sobre el acceso a las armas de fuego en el país.

El pasado 7 de agosto, un menor ingresó armado a una escuela de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, y mató a seis personas. Antes del ataque, el adolescente había asesinado a sus abuelos en su vivienda y posteriormente murió durante el incidente.

Ese hecho fue considerado el tiroteo escolar más grave en Tailandia en cuatro años. Meses antes, en febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur del país, murió después de que un hombre abriera fuego dentro del centro educativo.

El antecedente de la tragedia de 2022

Uno de los episodios más mortíferos ocurrió en 2022, cuando un expolicía atacó una guardería en Uthai Sawan, en el noreste de Tailandia.

El agresor asesinó a 34 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada.

Los recientes ataques también han puesto nuevamente bajo discusión la legislación tailandesa sobre armas de fuego, considerada laxa y anticuada.

Datos de Small Arms Survey indican que Tailandia cuenta con aproximadamente 15.14 armas de fuego por cada 100 civiles. Además, integrantes del Ejército y la Policía tienen un acceso relativamente sencillo a este tipo de armamento.

La principal legislación sobre armas data de 1947 y establece un sistema de licencias otorgadas por el Ministerio del Interior, mediante el cual los civiles pueden poseer y portar armas, con determinadas concesiones para funcionarios.

Para adquirir legalmente un arma se contemplan requisitos como el registro de huellas dactilares, un documento de identidad y un permiso de tenencia cuyo costo no supera los 6 bahts, equivalentes a unos 16 céntimos de euro. La autorización puede tardar alrededor de tres meses en ser concedida.

A finales de 2023, las autoridades suspendieron los permisos para portar armas de fuego en espacios públicos.