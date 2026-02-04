Alumno agrede a maestra en Francia; su vida corre peligro

La profesora, de alrededor de 60 años de edad y encargada de la materia de artes plásticas, sufrió múltiples heridas, principalmente en el abdomen

Una profesora de secundaria en Francia se encuentra en estado crítico luego de ser atacada con un arma blanca por un alumno de 14 años dentro del salón de clases. El menor fue detenido y es investigado por tentativa de homicidio.

El ataque ocurrió la tarde de este martes en el colegio La Guicharde, ubicado en Sanary-sur-Mer, localidad costera cercana a la ciudad de Tolón.

La profesora, de alrededor de 60 años de edad y encargada de la materia de artes plásticas, sufrió múltiples heridas, principalmente en el abdomen, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital. Las autoridades señalaron que su vida corre peligro.

De acuerdo con la Fiscalía de Tolón, los hechos se registraron aproximadamente a las 14:00 hora local, mientras se desarrollaba la clase.

El ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray, condenó la agresión y expresó su solidaridad con la víctima, su familia y la comunidad escolar, además de informar que se trasladaría de inmediato al lugar de los hechos.