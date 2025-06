Alistan protesta 'No Kings' en Florida contra Trump

Miles de personas se reunieron este sábado en Palm Beach, Florida para manifestarse contra su vecino más famoso, el presidente Donald Trump, como parte de las cientos de protestas "No Kings" ("No reyes") que se celebran en el país contra la agresiva política migratoria del republicano.

El rechazo al autoritarismo y los llamados a proteger la democracia estuvieron presentes durante la protesta pacífica, que contó con observadores de grupos humanitarios para constatar que no se violen sus derechos.

Congregados inicialmente en el parque para patinetas Phipps, situado a 2 kilómetros de Mar-a-Lago, los manifestantes llegaron sin problemas a unos metros de la residencia privada de Trump, donde ha pasado una gran parte de los fines de semana durante su segundo mandato.

Aunque Trump está en Washington, los asistentes encontraron de particular importancia acercarse a su mansión, y aunque la mayoría declinó dar su nombre por el miedo generalizado, todos coincidieron en la necesidad de estar presentes.

Las manifestaciones coinciden con el desfile militar por los 250 años del Ejército previsto para hoy en Washington, el día del cumpleaños 79 de Trump.

'Preferimos inmigrantes que reyes'

Con consignas, los derechos reproductivos, Ucrania, Palestina, y en contra del autoritarismo, personas de diferentes razas, estatus socioeconómico e intereses desafiaron temperaturas que se acercaron a los 38 grados centígrados para gritar lemas como "sin justicia, no hay paz", "no queremos reyes", "nos gustan los inmigrantes y más".

"Estamos aquí porque creemos que hay que defender la democracia, la igualdad para todos y los ideales estadounidenses", dijo a EFE Martin Bedel, representante del Movimiento 50501, que organizó la protesta a nivel nacional.

BREAKING: Another huge “No Kings Day” protest in West Palm Beach, Florida — miles from Mar-a-Lago!



These peaceful protesters are about to start marching to Mar-a-Lago! #NoKings



(Source: ibizasunrise) pic.twitter.com/d8mbRi2wlK