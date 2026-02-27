Alista Miami taxis voladores eléctricos para 2028

Vertical Aerospace planea iniciar operaciones comerciales con apoyo de American Airlines. El servicio promete cero emisiones y vuelos urbanos rápidos.

Miami podría convertirse en una de las primeras ciudades del mundo en operar taxis voladores eléctricos, un proyecto impulsado por la empresa británica Vertical Aerospace que busca transformar la movilidad urbana en una de las áreas metropolitanas con mayor congestión vehicular en Estados Unidos.

Miami, candidata a estrenar taxis voladores eléctricos

Durante una presentación en Miami Beach, el consejero delegado de la compañía, Stuart Simpson, señaló que la ciudad representa una oportunidad estratégica para iniciar operaciones comerciales a nivel global.

"Miami es una gran oportunidad para ser la primera en el mundo. Desde una perspectiva comercial es un lugar muy adecuado para iniciar operaciones y puede convertirse en una de las primeras ciudades en contar con este producto".

La propuesta contempla el uso de aeronaves eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), diseñadas para operar en entornos urbanos densos sin necesidad de pistas tradicionales.

¿Cómo funciona el eVTOL y qué lo diferencia?

El llamado “pequeño avión comercial” despega en vertical como un helicóptero, inclina sus rotores en vuelo y opera como un avión convencional antes de aterrizar nuevamente en vertical. Es completamente eléctrico y no genera emisiones directas.

La empresa destaca además su bajo impacto acústico, considerado uno de los principales retos del transporte aéreo urbano.

"Es un proyecto verdaderamente revolucionario. Está transformando por completo el transporte urbano", afirmó Simpson, quien lo calificó como la mayor disrupción en la aviación en décadas.

El modelo inicial contará con piloto a bordo y capacidad para cuatro pasajeros, ampliable a seis en el futuro. Aunque se contempla la operación autónoma a largo plazo, la fase inicial priorizará estándares de seguridad equiparables a la aviación comercial.

Respaldo de American Airlines y plan de certificación

El proyecto cuenta con el respaldo de American Airlines, que ha preordenado 350 aeronaves y posee en Miami uno de sus mayores centros de operaciones. En una primera etapa, la aerolínea gestionará la operación y venta de boletos, integrando el servicio a su red de conexiones.

Vertical Aerospace prevé certificar la aeronave en Reino Unido y Europa en 2028, para posteriormente validar esa certificación en Estados Unidos. Si se cumplen los plazos, Miami podría situarse a la vanguardia del despliegue internacional.

Precio estimado y alcance del servicio

De acuerdo con Michael Cervenka, jefe comercial y tecnológico de la empresa, el precio estimado será de 2.5 dólares por milla por asiento.

"Está diseñado para el mercado masivo. Al principio será un producto prémium mientras se amplía la flota, pero con el tiempo puede escalar hasta convertirse en transporte de masas".

Un trayecto entre Miami y Palm Beach, de aproximadamente 105 kilómetros, tendría un costo estimado de 130 dólares por pasajero, es decir, 2400 pesos aproximadamente.

La aeronave dispone de ocho paquetes de baterías, alcanza una autonomía cercana a 160 kilómetros y puede volar a velocidades aproximadas de 240 kilómetros por hora. Además, puede recargarse del 20% al 80% en alrededor de 12 minutos.

Si los calendarios de certificación avanzan conforme a lo previsto, la ciudad podría convertirse en uno de los primeros escenarios urbanos en implementar una tecnología orientada a reducir tiempos de traslado y redefinir la movilidad aérea en zonas congestionadas.