Alex Pretti protagonizó altercado con ICE días antes de morir

Un video difundido recientemente, grabado once días antes de la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente migratorio en Mineápolis, revela un enfrentamiento previo entre el hombre y elementos federales, en el contexto de las protestas contra el despliegue del Gobierno federal en esa ciudad gobernada por la oposición.

El material fue compartido este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus redes sociales, luego de haber sido publicado el día anterior por el portal digital The News Movement.

En las imágenes se observa a al menos cinco agentes federales, equipados con armas largas, sometiendo a Pretti y arrojándolo al suelo, después de que el hombre les gritara insultos, golpeara una de sus patrullas y dañara una luz trasera del vehículo.

Aunque el video no muestra cómo inició el incidente, sí se aprecia a Pretti junto a otros civiles gritando y haciendo sonar silbatos para alertar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), una práctica utilizada por comunidades de Mineápolis y otras ciudades estadounidenses como forma de protesta ante las políticas migratorias del gobierno de Trump.

Durante el altercado, los agentes lanzan gas lacrimógeno y proyectiles de goma contra los manifestantes. Posteriormente, liberan a Pretti, suben a sus camionetas y se retiran del lugar.

La difusión de este video ocurre un día después de que una cadena estadounidense informara que Pretti ya estaba bajo observación de las autoridades migratorias antes de que fuera abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza el sábado pasado en calles de Mineápolis.

De acuerdo con ese reporte, el enfermero resultó lesionado durante el enfrentamiento previo, con al menos una costilla fracturada, y los agentes federales comenzaron a recabar información sobre él antes de su muerte.

En entrevista, el abogado de la familia confirmó que Pretti, quien laboraba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del Departamento de Veteranos, fue “violentamente agredido por agentes de ICE” una semana antes del tiroteo fatal.

El representante legal subrayó que ningún hecho ocurrido previamente justifica que Pretti haya sido asesinado por agentes federales.

Trump publicó el video en su cuenta oficial de Truth Social, acompañándolo con una imagen de la senadora demócrata Elizabeth Warren, en tono burlón, en referencia a la legisladora que ha cuestionado abiertamente el actuar de las agencias migratorias y ha solicitado limitar sus facultades.

Con este caso, Alex Pretti se convierte en el segundo civil que muere a manos de agentes federales desde el inicio del operativo migratorio en Mineápolis. El pasado 7 de enero, Renée Good, una mujer de 37 años, también perdió la vida tras ser baleada por un agente de ICE, lo que desató una nueva ola de protestas en la ciudad.