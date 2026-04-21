Alertan riesgo de megaterremoto tras sismo de 7.7 en Japón

El terremoto provocó la evacuación de más de 170,000 personas en distintas prefecturas, donde se activaron protocolos ante el riesgo de tsunami.

Japón se mantiene en alerta tras el fuerte terremoto registrado este lunes, luego de que autoridades advirtieran sobre la posibilidad de un nuevo sismo de mayor magnitud en los próximos días. El movimiento telúrico, que alcanzó hasta magnitud 7.7, activó protocolos de emergencia y encendió las alertas en varias regiones del país.

El sismo tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente a la costa noreste, y provocó una alerta de tsunami con olas de hasta tres metros, lo que obligó a evacuar a miles de personas en zonas costeras. Aunque la alerta fue retirada horas después, el riesgo no ha desaparecido.

¿Por qué Japón teme un terremoto más fuerte?

Tras el movimiento, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que existe una probabilidad mayor a la habitual de un “megaterremoto” en la semana posterior al sismo. Este tipo de eventos puede superar magnitud 8, lo que representa un riesgo significativo para el país.

🚨 #ALERTA | TERREMOTO MAGNITUD 7.4 EN JAPÓN 🚨



Un poderoso sismo sacudió la costa noreste del país. Las autoridades han activado la ALERTA DE TSUNAMI para tres prefecturas del norte. 🇯🇵🌊



Se advierten olas de hasta 3 metros. ¡Evacuen a zonas altas de inmediato! 🏛️📉#Japan… pic.twitter.com/GXKvrAfRQl — Noticias24 (@noticias24net) April 20, 2026

Especialistas explican que después de un sismo de gran intensidad, la actividad tectónica puede mantenerse inestable, lo que incrementa la posibilidad de réplicas fuertes o incluso de un evento mayor.

Evacuaciones y daños tras el sismo

El terremoto provocó la evacuación de más de 170,000 personas en distintas prefecturas como Iwate, Aomori y Hokkaido, donde se activaron protocolos ante el riesgo de tsunami.

En algunas zonas se registraron olas de hasta 80 centímetros, menores a lo previsto, así como daños materiales y la suspensión de servicios de transporte, incluidos trenes de alta velocidad.

A pesar de la magnitud del evento, hasta el momento no se reportan víctimas mortales, aunque sí algunos lesionados y afectaciones menores en infraestructura.

Un país acostumbrado, pero en vigilancia constante

Japón se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo, donde ocurren la mayoría de los terremotos globales.

Debido a esta condición, el país cuenta con uno de los sistemas de alerta sísmica más avanzados, lo que permite reaccionar con rapidez ante este tipo de emergencias. Sin embargo, las autoridades han insistido en mantener la vigilancia y seguir las recomendaciones de seguridad ante la posibilidad de nuevos movimientos.

La advertencia se mantiene vigente mientras se monitorea la actividad en la región, especialmente ante el riesgo de un evento de mayor magnitud en los próximos días.