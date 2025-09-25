Alertan que ICE busca en albergues a migrantes para deportar

Los activistas afirmaron que atacar los albergues es una nueva táctica que inmigración está utilizando para arrestar personas sospechosas de ser inmigrantes

Activistas por los derechos de los inmigrantes, legisladores locales y estatales de Illinois alertaron este miércoles que ICE ha invadido albergues para personas sin hogar en un nuevo capítulo de las redadas en busca de inmigrantes indocumentados.

La Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron y liberaron a por lo menos dos personas que se encontraban afuera de un albergue ubicado en el vecindario de North Park.

El edificio fue un centro de entrenamiento de la reserva del Cuerpo de Marines de EUA, pero fue adquirido por la ciudad en 2023 para transformarlo en un albergue para solicitantes de asilo y ahora asiste a personas sin hogar en Chicago.

Los activistas afirmaron que atacar los albergues es una nueva táctica que inmigración está utilizando para arrestar personas sospechosas de no tener papeles en regla.

Las operaciones en Illinois van más allá de lo anunciado por el presidente Donald Trump en su plan de deportaciones masivas, e incluyen arrestos arbitrarios y detenciones sin el debido proceso, señalan los activistas.