Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos advirtió que el fenómeno de 'El Niño' podría desarrollarse en los próximos meses

El fenómeno climático de "El Niño" podría regresar con fuerza durante los próximos meses y alcanzar niveles considerados “muy fuertes” hacia finales de 2026, de acuerdo con especialistas del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) informó el jueves que existe un 82% de probabilidad de que el evento climático se desarrolle entre mayo y julio y permanezca activo hasta 2027.

Además, el organismo señaló que las probabilidades de que alcance una intensidad “fuerte” o incluso “muy fuerte” entre septiembre y noviembre superan el 50%.

Aunque los científicos reconocieron que todavía existe incertidumbre sobre la magnitud exacta que podría alcanzar "El Niño", advirtieron que los episodios intensos suelen aumentar la posibilidad de eventos meteorológicos extremos en diferentes partes del mundo.

La NOAA explicó que "El Niño" forma parte de un ciclo climático natural asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y a modificaciones en los vientos alisios.

Este fenómeno aparece de manera irregular cada dos a siete años y puede extenderse durante varios meses.

Entre sus principales consecuencias destacan sequías severas, lluvias torrenciales, inundaciones, olas de calor y alteraciones importantes en los patrones climáticos globales.

México espera una temporada más húmeda

En México, el director general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que existe la posibilidad de que "El Niño" se establezca plenamente durante junio y julio.

“Este año en particular, lo que va a pasar es que la temperatura del Pacífico va a ser mucho más cálida que el promedio histórico y eso cambia el clima de todo el planeta”, señaló.

El especialista indicó que el país podría experimentar una temporada con mayores precipitaciones durante mayo y junio.

“Muchos de los efectos que estamos esperando para esta temporada es precisamente por este evento”, afirmó.

Vázquez Romaña detalló que los modelos meteorológicos muestran una señal húmeda importante no solo en el centro del país, sino en gran parte del territorio nacional.

Temperaturas más altas en el planeta

Los especialistas recordaron que el episodio más reciente de "El Niño" influyó directamente para que 2023 y 2024 fueran considerados los años más cálidos jamás registrados a nivel mundial.

Además del calentamiento global provocado por el uso de combustibles fósiles, el fenómeno contribuye a elevar aún más la temperatura promedio del planeta.

La NOAA subrayó que, aunque un episodio intenso no necesariamente significa impactos más destructivos en todas las regiones, sí incrementa el riesgo de condiciones climáticas extremas.

¿Qué es "El Niño"?

"El Niño" es una de las fases del fenómeno climático ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que también incluye a "La Niña", caracterizada por un enfriamiento de las aguas del Pacífico.

Cuando ocurre "El Niño", las aguas del océano Pacífico ecuatorial registran temperaturas superiores a lo normal, lo que altera la circulación atmosférica y modifica el comportamiento del clima en distintas regiones del mundo.

Sus efectos pueden variar según la zona geográfica, pero generalmente provocan lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones, mientras que en otras generan sequías y olas de calor más severas.

Los especialistas mantienen vigilancia constante sobre la evolución del fenómeno debido a su capacidad para alterar actividades agrícolas, disponibilidad de agua y condiciones meteorológicas a escala global.