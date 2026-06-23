Alertan por tiroteo activo que deja policía herido en Canadá

Otros videos en redes sociales también muestran cómo un policía se encuentra sobre el pavimento rodeado por un charco de sangre

Autoridades informaron que al menos un agente de la policía resultó herido luego de que un hombre comenzara a disparar en Montreal, Canadá.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:30 horas en Côte-des-Neiges, entre las avenidas Courtrai y Trans Island, cuando se recibieron diversos reportes ciudadanos en los que se alertaba sobre posibles detonaciones de arma de fuego.

A través de redes sociales se mostraron diversas imágenes en donde se escuchan estos disparos, los cuales fueron, según testigos, más de 20.

BREAKING:



Gun shots can be heard. Active shooter multiple people shot currently developing



📍Montreal Canada #activeshooter #montreal #canada pic.twitter.com/yQD60T9LwI — True Crime Nat ♥︎ (@truecrimenatt) June 22, 2026

Otros videos también muestran cómo un policía se encuentra sobre el pavimento rodeado por un charco de sangre.

De acuerdo con el portavoz de la policía de Montreal, Pierre Brabant, aún la situación no se encuentra bajo control.

“Pedimos a todos que eviten el sector. La situación no está bajo control”

Ante esto, se desplegó un importante número de unidades para cercar el lugar y llevar a cabo las acciones correspondientes.