El reporte incluye posibles objetivos y ubicaciones, pero autoridades estadounidenses consideran que no hay indicios de un ataque inminente contra funcionarios

Irán tiene planes para atacar a funcionarios estadounidenses con una bomba sucia, esto de acuerdo a un informe de CNN.

De acuerdo con el medio, servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron información sobre posibles planes de Irán para atacar a altos funcionarios de la Administración de Donald Trump mediante una bomba sucia o armas químicas en Washington.

El reporte cita a fuentes de inteligencia y siete funcionarios estadounidenses y en este se incluyen posibles ubicaciones y objetivos.

Sin embargo, las autoridades de EUA consideran que se trata de opciones de represalia que estaría evaluando Teherán y no de indicios de un ataque inminente.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que el gobierno mantiene vigilancia sobre todas las posibles amenazas, aunque aseguró que actualmente no existen riesgos creíbles para el territorio estadounidense.

Después de que el reporte se diera a conocer, un representante de la misión iraní ante Naciones Unidas rechazó las acusaciones y sostuvo que Irán considera ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia.

Inteligencia de EUA detecta posibles materiales para fabricar bombas

Según CNN, las agencias estadounidenses también identificaron comunicaciones en las que supuestamente se afirma que Irán habría almacenado materiales para fabricar bombas dentro de EUA. No obstante, los funcionarios mantienen diferencias sobre la credibilidad de esa información.

Alerta ocurre en medio de la guerra entre EUA e Irán

Esta alerta ocurre en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada en febrero, y de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita terminar el conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Las amenazas también han provocado reuniones de planificación de contingencia en Washington, mientras las autoridades estadounidenses evalúan posibles ataques contra sus instalaciones y personal desplegado en Oriente Medio.