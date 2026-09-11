Alertan por nuevas amenazas en ataques a la aviación por el 11S

La OACI alertó sobre riesgos emergentes como las interferencias en los sistemas de navegación satelital, ataques a cadenas de suministro y conflictos armados

En vísperas del 25.° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) advirtió que el sector enfrenta nuevos riesgos críticos —como los ciberataques, las amenazas internas y el uso terrorista de drones—, por lo que instó a los países a mantener una "constante revisión" de la seguridad aérea mundial.

En una declaración conjunta, el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, y el secretario general del organismo, Juan Carlos Salazar, señalaron que la mejor forma de honrar a las 2.977 víctimas mortales de los ataques en EUA es "asegurar que nada como eso se repita".

Brechas normativas y cooperación internacional

Los atentados del 11S, en los que aeronaves comerciales se utilizaron como armas, transformaron de manera radical las regulaciones aeronáuticas globales. Apenas dos semanas después del suceso, 169 países reunidos en la sede de la OACI en Montreal aprobaron por unanimidad una resolución para condenar el uso de aviones como armamento y exigir cooperación urgente contra el terrorismo.

Esa dinámica dio origen al Convenio y al Protocolo de Pekín de 2010, marcos legales que ampliaron la protección internacional frente a amenazas biológicas, químicas, financiamiento de ataques y vulnerabilidades digitales.

Sin embargo, el organismo de la ONU alertó que menos de un tercio de sus Estados miembros ha ratificado estos tratados, una cifra lejana a la adhesión casi universal de acuerdos anteriores.

Nuevos riesgos en el horizonte

Además de las brechas en la ratificación de tratados, la OACI alertó sobre riesgos emergentes como las interferencias en los sistemas de navegación satelital, los ataques a las cadenas de suministro y el impacto de los conflictos armados sobre la aviación civil.

Asimismo, la entidad reconoció la disparidad en las capacidades de los países para cumplir con los estándares internacionales, lo que representa un punto débil capaz de comprometer al sistema global en su conjunto.

A pesar de los desafíos, la OACI reafirmó su meta para el año 2050: avanzar hacia un transporte aéreo internacional sin víctimas mortales, lo que incluye la eliminación total de fallecimientos derivados de actos de interferencia ilícita.