Alertan en Luisiana por bacteria “carnívora” en el mar

Luisiana reportó nueve casos de Vibrio vulnificus este año, con cinco muertes, y pidió extremar precauciones en aguas costeras

Autoridades sanitarias de Luisiana emitieron una alerta para quienes acuden a playas y zonas costeras ante el incremento de infecciones provocadas por Vibrio vulnificus, una bacteria conocida popularmente como “devoradora de carne”.

El Departamento de Salud de Luisiana informó que durante este año se han confirmado nueve infecciones relacionadas con esta bacteria. Todos los pacientes requirieron hospitalización y cinco fallecieron.

La cifra supera el promedio registrado durante el mismo periodo de la década anterior, cuando el estado contabilizaba alrededor de siete casos y una muerte.

¿Dónde se encuentra la bacteria?

Las bacterias del género Vibrio se desarrollan principalmente en agua marina y aguas salobres, donde se mezclan el agua dulce y la salada. Su presencia aumenta especialmente entre mayo y octubre.

Los estados ubicados en la costa del Golfo de México concentran buena parte de las infecciones debido a las condiciones de temperatura y salinidad que favorecen la proliferación de estos microorganismos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Vibrio vulnificus es una de las especies más peligrosas del grupo y hasta una de cada cinco infecciones puede resultar mortal.

Florida, uno de los estados que suele reportar más infecciones por esta bacteria, acumula este año 14 casos y dos muertes.

Durante todo el año pasado, el estado registró 33 casos y cinco fallecimientos. Los registros también muestran que la cantidad de infecciones puede aumentar durante los años en que Florida es afectada por tormentas tropicales y huracanes.

Una herida puede facilitar la infección

Una de las principales vías de contagio ocurre cuando la bacteria entra al organismo a través de cortes, raspaduras u otras lesiones en la piel durante el contacto con agua marina o salobre.

También se han registrado infecciones por consumir mariscos crudos o poco cocidos, particularmente ostras.

Los casos más graves suelen presentarse en personas mayores, pacientes con sistemas inmunitarios debilitados y quienes padecen enfermedad hepática, diabetes u otras enfermedades crónicas.

¿Cómo protegerse en la playa?

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto de heridas abiertas con agua costera. Entre las lesiones que pueden facilitar la entrada de la bacteria se encuentran cortes y raspaduras sin cicatrizar, perforaciones, tatuajes recientes e incisiones quirúrgicas.

Después de estar en contacto con agua costera o mariscos crudos, los CDC recomiendan lavar inmediatamente y a fondo cualquier corte o raspadura con jabón y agua limpia.

También es importante buscar atención médica si una herida comienza a presentar enrojecimiento, inflamación, dolor, calor o cambios de color. Otros signos de alarma incluyen fiebre, escalofríos y zonas de piel que se vuelven más oscuras o desarrollan ampollas.

Las ostras representan un riesgo particular porque no es posible determinar a simple vista si están contaminadas. Por ello, se recomienda evitar su consumo crudo o poco cocido.

Las personas deben lavarse las manos con agua y jabón después de manipular mariscos crudos. Quienes tienen un sistema inmunitario debilitado y presentan mayor riesgo de infección deben utilizar guantes protectores al manipularlos.

Las autoridades también recomiendan desechar las almejas, mejillones u otros mariscos que tengan la concha abierta antes de cocinarlos o hervirlos.