Alerta niño de cuatro años jugando con un arma abastecida

La policía de Indiana arrestó a un hombre después de que los vecinos informaron que su hijo deambulaba por el pasillo de un apartamento con un arma cargada

Por: Patricia Agüero

Enero 18, 2023, 18:00

De acuerdo con 'The New York Times', en el 2020 las armas se convirtieron en la principal causa de muerte de los niños estadounidenses.



Los investigadores que estudian la violencia con armas de fuego dicen que es difícil explicar por qué ha aumentado la tasa de muertes por armas de fuego entre los niños, pero enfatizan que la mayor disponibilidad de armas probablemente haya influido.



El video de un niño de tan solo cuatro años agitando un arma de fuego cargada está causando conmoción por el riesgo en el que se encontraba el menor, pero también los habitantes de otros departamentos.



Las imágenes fueron captadas por la cámara de timbre de uno de los departamentos en Beech Grove, Indiana.



En las imágenes se puede ver al pequeño de cuatro años caminando en uno de los pasillos mientras sostiene el arma en una de sus manos. En otros momentos se puede ver al niño apuntando el arma hacia las puertas de los departamentos.



La dramática escena se transmitió en vivo por televisión como parte del programa de televisión 'Live On Patrol'.





Una vecina reportó los hechos al 911 después de que su hijo abrió la puerta y vio al menor con la pistola, por lo que regresó al departamento, cerró la puerta y le avisó a sus familiares.



Al llegar los oficiales al lugar se presentaron en el departamento donde vive el menor que sostenía el arma y al entrevistarte con el papá, este negó que hubiera un arma de fuego en la vivienda y que se la pasó todo el día durmiendo debido a que se encontraba enfermo.



Los oficiales regresan con la mujer que denunció los hechos y le dijeron que no encontraron nada, pero otro vecino le mostró el video que muestra al niño jugando con la pistola en el pasillo.



La Policía regresó al departamento y tras una revisión encontraron una pistola cargada Smith & Wesson de 9 milímetros en un escritorio.



El padre del niño identificado como Shane Osborne, de 45 años, fue arrestado y acusado de negligencia de un dependiente, un delito grave. El niño fue devuelto a su madre, dijo el jefe del Departamento de Policía de Beech Grove, Michael Maurice.