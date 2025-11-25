Alemania investiga a exguardia de campo nazi de 100 años

La fiscalía sospecha que el hombre contribuyó en crímenes contra unos 24,000 presos asesinados o que murieron debido a condiciones inhumanas.

La Fiscalía de la ciudad de Dortmund, en el oeste alemán, investiga a un exguardia del campo de prisioneros de guerra nazi de Hemer bajo la sospecha de que el hombre, de 100 años, contribuyó en crímenes contra unos 24,000 presos asesinados o que murieron debido a condiciones inhumanas.

El fiscal jefe de Dortmund, Andreas Brendel, confirmó la noticia, que anteriormente había avanzado el diario 'Bild'.

Pese a que han transcurrido 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde la liberación en 1945 por el ejército estadounidense del campo de prisioneros de Hemer -por donde habían pasado por entonces 200,000 presos-, los delitos de asesinato no prescriben en Alemania.

De acuerdo con la fiscalía, la investigación no ha concluido, pero se sospecha que en el tiempo en el que ejerció de guardia, entre el 6 de diciembre de 1943 y el 22 de septiembre de 1944, el ahora centenario pudo haber participado en las atrocidades allí cometidas.

Las diligencias se abrieron a instancias de la Central para el Esclarecimiento de los Crímenes Nacionalsocialistas de las Administraciones de Justicia Regionales.

En el campo de prisioneros de Hemer eran internados soldados de diversos países europeos ocupados por las fuerzas armadas de la Alemania nazi o 'Wehrmacht', aunque a partir de 1942 se designó en particular para albergar a prisioneros de la Unión Soviética.