Alcalde de Nueva York invita en español a inscripciones escolares

Por: Carlos Nava 25 Febrero 2026, 16:12

Esta iniciativa de educación gratuita busca que los neoyorquinos ahorren hasta $26,000 dólares al año en el cuidado de sus hijos

En un esfuerzo por derribar las barreras de idioma y económicas que afectan a la comunidad hispana, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez hicieron un llamado a las familias latinas para inscribir a sus hijos en el próximo ciclo escolar 2026-2027. Un mensaje de inclusión y accesibilidad Durante el anuncio, realizado parcialmente en español, el edil enfatizó que el acceso a la educación inicial y el cuidado infantil es un derecho, no un privilegio; mientras que la congresista subrayó que el sistema escolar de la ciudad no distingue a residentes o migrantes. "Cualquier padre de familia de Nueva York, sin importar su ocupación, ingreso o estatus migratorio, es elegible para registrar a sus hijos", aseguró la funcionaria.

Un privilegio cada vez más costoso

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el impacto económico en los hogares neoyorquinos, pues, según datos proporcionados por la alcaldía, el costo promedio del cuidado infantil en la ciudad ha llegado a alcanzar los $26,000 dólares anuales por niño.

Mi español es… no muy bueno. Pero la lucha para cuidado infantil universal? Eso es muy bueno.



Asi que traje una amiga para ayudarme a compartirles porque registrarse para el kinder-3 y prekinder esta semana importa. Vamos a registrarlos.



Visite https://t.co/Ghy11RZNkq para… pic.twitter.com/8GkRRPJeDX — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 24, 2026