Alcalde de Atlanta afirma que no hubo civiles heridos en tiroteo

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, informó este viernes que no hubo civiles heridos en el tiroteo en el campus de la Universidad Emory, frente a la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

No obstante, el tiroteo sí dejó a un agente de policía hospitalizado, según indicó Dickens en una rueda de prensa.

Por su parte, la Policía de Atlanta informó que la persona señalada como el responsable de abrir fuego en una farmacia del campus murió, pero que aún no sabe si se trató de un suicidio o fue por la bala de uno de los policías.

Los oficiales tampoco dieron a conocer si el motivo del tiroteo era atacar el CDC, centro que recibió disparos en sus ventanas y que el FBI está investigando lo sucedido.

Dickens indicó que había 92 niños en una guardería del campus de los CDC y que todos se encuentran a salvo.

La tarde del viernes, la Universidad Emory emitió una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un "tirador activo".

"CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar", escribió en X la cuenta de la Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.