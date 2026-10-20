Alberta lleva a las urnas una posible separación de Canadá

El resultado de esta primera consulta no es vinculante y tampoco modifica automáticamente la condición de Alberta dentro del país

Alberta puso a votación este lunes 19 de octubre la posibilidad de iniciar el camino legal hacia una futura separación de Canadá, en una consulta que expone las diferencias entre la provincia petrolera y el Gobierno federal.

El referéndum no declara la independencia: pregunta si debe mantenerse como provincia canadiense o comenzar los trámites para celebrar otra votación sobre su eventual salida.

La jornada estuvo marcada por retrasos en la apertura de algunas casillas, lo que obligó a extender la recepción de votos y aplazar la difusión de los primeros resultados.

Elections Alberta informó que el último centro no cerraría antes de las 22:00 horas locales y que no publicaría cifras hasta confirmar el cierre de todos los puntos de votación.

¿Qué implica la consulta sobre la separación de Alberta?

La pregunta número 10 ofrece dos alternativas: permanecer en Canadá o que el Gobierno provincial comience el proceso legal previsto en la Constitución canadiense para convocar un referéndum vinculante sobre la separación.

El resultado de esta primera consulta no es vinculante y tampoco modifica automáticamente la condición de Alberta dentro del país. Un respaldo a la segunda opción abriría una nueva etapa política y jurídica, en lugar de concretar una ruptura inmediata.

La boleta incluye otras nueve preguntas sobre inmigración, acceso a servicios públicos, requisitos para votar y cambios en las competencias de los gobiernos provinciales frente a la Federación.

El petróleo y las diferencias con Ottawa alimentan el debate

Los promotores de la separación cuestionan las políticas federales que consideran restrictivas para la industria energética y sostienen que Alberta no recibe beneficios proporcionales a su contribución económica al país.

La primera ministra provincial, Danielle Smith, facilitó la consulta ante la presión del sector separatista, aunque defiende la permanencia en Canadá. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, pidió un respaldo claro a la unidad nacional y advirtió contra utilizar la votación únicamente como una forma de expresar descontento con Ottawa.

Los dirigentes independentistas han anticipado que mantendrán su movimiento incluso si pierden, al considerar que llevar el tema a las urnas les permitió ampliar su presencia en el debate público.

Representantes de las Primeras Naciones han cuestionado el proceso y exigido que cualquier decisión respete sus derechos y los tratados vigentes.

Una iniciativa anterior para consultar directamente sobre la independencia fue anulada judicialmente por la falta de consulta previa a las comunidades indígenas. Ese antecedente mantiene sobre la mesa las obligaciones que las autoridades deben atender ante cualquier intento de separación.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Antes de la jornada principal habían participado 1 millón 356 mil 873 electores mediante votación anticipada, especial o por correo, equivalentes al 43.1 por ciento del padrón.

Elections Alberta realizará el conteo manual y dará prioridad a la pregunta sobre la separación. La normativa permite hasta 48 horas después del cierre de todas las casillas para completar el escrutinio provisional.

Los resultados oficiales están previstos para el 29 de octubre, después de las verificaciones correspondientes. Al momento de esta actualización, todavía no se contaba con cifras que permitieran establecer cuál de las dos opciones obtuvo la mayoría.