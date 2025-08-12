Ala de avión impacta otra aeronave durante maniobra en Atlanta

Un vuelo de Delta con 192 pasajeros rumbo a Guatemala golpeó una aeronave vacía en Atlanta al retroceder desde la puerta de embarque; no hubo heridos

Un vuelo de Delta Air Lines con destino a la Ciudad de Guatemala sufrió un percance la mañana del domingo en el aeropuerto de Atlanta, cuando una de sus alas hizo contacto con otra aeronave que se encontraba vacía en la terminal.

La compañía informó que el incidente ocurrió mientras la aeronave retrocedía desde la puerta de embarque.

A bordo viajaban 192 pasajeros, junto con dos pilotos y cuatro asistentes de vuelo, quienes resultaron ilesos.

Tras el golpe, los pasajeros fueron reubicados en otro avión, lo que provocó un retraso en la salida. Delta Air, con sede en Atlanta, no ofreció más detalles sobre las causas del contacto entre ambos aparatos.

De acuerdo con el portal especializado FlightAware, el vuelo estaba programado para cubrir la ruta Atlanta–Ciudad de Guatemala.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones mayores, pero las autoridades aeroportuarias investigan lo ocurrido.