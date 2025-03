Al menos 80 vehículos de Tesla vandalizados en Canadá

Al menos 80 vehículos de Tesla resultaron con daños en un concesionario de la localidad canadiense de Hamilton en una aparente protesta por el respaldo del consejero delegado de la compañía, Elon Musk, al presidente de EU, Donald Trump.

Los vehículos, situados en el aparcamiento del concesionario, aparecieron con rayones en la carrocería y ruedas pinchadas, señaló en un comunicado dado a conocer este jueves la Policía de Hamilton, una localidad industrial a unos 60 kilómetros al suroeste de Toronto.

Se da la circunstancia de que Hamilton, centro de la actividad siderúrgica del país, es una de las localidades más castigadas en Canadá por los aranceles del 25 % que Trump ha impuesto al acero y aluminio canadienses.

Vehículos de Tesla en Canadá han sufrido actos de vandalismo desde que Trump inició la guerra comercial y amenazó con anexionar el país utilizando "la fuerza económica", declaraciones que han sido respaldadas por Musk.

Los incidentes contra el fabricante eléctrico han obligado esta semana a que el Salón del Automóvil de Vancouver (Canadá) decidiera no incluir en la muestra automóviles de Tesla como medida de seguridad.

Y en Montreal, dos personas vinculadas con un grupo medioambiental fueron arrestadas el miércoles por pintar un Tesla aparcado en un concesionario como protesta por las acciones de la compañía automotriz "en contra de la democracia y la lucha contra el cambio climático".

Además, en la provincia de Columbia Británica, el Gobierno regional ha decidido cancelar algunos de los subsidios que reciben los compradores de productos de Tesla en represalia por los aranceles impuestos por EU contra Canadá.

Tesla no es la única compañía de Musk que está sufriendo las consecuencias del aumento de las tensiones entre Canadá y EU

La provincia de Ontario ha suspendido un contrato de 100 millones de dólares con Starlink, parte de SpaceX que dirige Musk, para suministrar internet en áreas rurales, también como respuesta a los aranceles estadounidenses.

Y un diputado canadiense está auspiciando una petición popular para solicitar al Gobierno canadiense que revoque la ciudadanía a Musk. La petición, en estos momentos con 376.171 firmas, se ha convertido en la segunda con más respaldo en la historia del país.

ARREST THEM!! Protestors attack a Tesla Dealership and a Tesla EMPLOYEE in Canada with SPRAY PAINT.

pic.twitter.com/1JFyvlBRcV