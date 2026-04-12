Al menos 30 muertos tras tragedia en histórica fortaleza de Haití

Las autoridades atribuyen la tragedia a las condiciones extremas dentro de la Ciudadela Laferrière en medio de mal clima en la región

Este sábado, al menos 30 personas murieron dentro de uno de los monumentos más emblemáticos de Haití.

De acuerdo con los primeros reportes, la tragedia en la Ciudadela Laferrière se habría originado por la falta de oxígeno en las galerías de la fortaleza.

Este incidente se produce en medio de condiciones climáticas adversas marcadas por fuertes lluvias y vientos en la región norte del país.

Tras esto, el alcalde de la comuna Cabo Haitiano, Patrick Almonor, advirtió que el número de víctimas podría aumentar, pues las labores de rescate en el lugar no han concluido.

En redes sociales circulan videos donde se observan cuerpos tendidos en el suelo, mientras equipos de emergencia trasladaban a personas afectadas hacia hospitales cercanos, en medio de la emergencia.

🚨 #ALERTA | Al menos 30 personas murieron tras una estampida mortal en la histórica fortaleza Ciudadela Laferrière, en Haití. El incidente ocurrió este sábado en el sitio declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, uno de los puntos turísticos más importantes del país. pic.twitter.com/F1K3EKdY7U — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 12, 2026

La fortaleza fue construida a inicios del siglo XIX por orden de Henri Christophe, uno de los líderes de la independencia haitiana tras la ruptura con Francia en 1804.

La Ciudadela Laferrière es considerada un símbolo histórico y arquitectónico del país caribeño.