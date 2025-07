Al menos 28 muertos tras volcar un barco turístico en Vietnam

Al menos 28 personas murieron y varias están desaparecidas tras el naufragio de un barco turístico con más de 50 individuos a bordo en la bahía de Ha Long, Vietnam, según informaron medios estatales.

El barco transportaba 48 pasajeros y cinco tripulantes cuando zozobró debido a las fuertes lluvias repentinas mientras recorría el lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, según el sitio web de noticias Dan Tri.“

Los guardias fronterizos rescataron a 12 personas y recuperaron 18 cuerpos”, informó el sitio web de noticias VNExpress. Luego, las autoridades confirmaron 28 muertos.

