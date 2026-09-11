Al menos 20 muertos tras incendiarse un carguero en China

Las autoridades no precisaron a qué país pertenece el buque afectado, pero por el momento han informado de que a bordo de la embarcación había 42 personas

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Un buque carguero de bandera extranjera se incendió este jueves por la mañana en el puerto de Qingdao, en la provincia china de Shandong, causando al menos 20 fallecidos y cinco personas desaparecidas, informaron medios oficiales.

El incidente, que ocurrió hacia las 11:15 hora local se produjo en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding, mientras la embarcación permanecía atracada para labores de reparación.

Las autoridades no precisaron a qué país pertenece el buque afectado, pero por el momento han informado de que a bordo de la embarcación había un total de 42 personas: doce de ellas fueron evacuadas de forma segura y cinco heridos fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en estado estable.

Los equipos de rescate habían localizado a veinte de las 25 personas inicialmente reportadas como desaparecidas, todas ellas sin signos de vida.

El presidente chino, Xi Jinping, dio órdenes de intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas, al tiempo que pidió una investigación rápida sobre la causa del incendio y garantizar un seguimiento y una atención a las víctimas sin demora, según el medio estatal.

Tras el incidente se movilizaron los departamentos de gestión de emergencias, bomberos y rescate, policía y sanidad para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate, que continúan en marcha.