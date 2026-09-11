Al menos 20 muertos tras incendiarse un carguero en China

Un buque carguero de bandera extranjera se incendió este jueves por la mañana en el puerto de Qingdao, en la provincia china de Shandong, causando al menos 20 fallecidos y cinco personas desaparecidas, informaron medios oficiales.
El incidente, que ocurrió hacia las 11:15 hora local se produjo en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding, mientras la embarcación permanecía atracada para labores de reparación.
Las autoridades no precisaron a qué país pertenece el buque afectado, pero por el momento han informado de que a bordo de la embarcación había un total de 42 personas: doce de ellas fueron evacuadas de forma segura y cinco heridos fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en estado estable.
Los equipos de rescate habían localizado a veinte de las 25 personas inicialmente reportadas como desaparecidas, todas ellas sin signos de vida.
El presidente chino, Xi Jinping, dio órdenes de intensificar las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas, al tiempo que pidió una investigación rápida sobre la causa del incendio y garantizar un seguimiento y una atención a las víctimas sin demora, según el medio estatal.
Tras el incidente se movilizaron los departamentos de gestión de emergencias, bomberos y rescate, policía y sanidad para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate, que continúan en marcha.