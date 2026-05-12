Aíslan en Madrid a pasajero de crucero por posible hantavirus

Además del paciente con resultado provisional positivo, otros trece pasajeros españoles que viajaban en el crucero permanecen aislados.

Un pasajero español del crucero MV Hondius dio positivo provisional por hantavirus tras una prueba PCR realizada al llegar al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, luego de ser evacuado junto a otros viajeros procedentes del barco afectado por un brote de la enfermedad.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Sanidad de España, el hombre no presenta síntomas y se mantiene en buen estado general de salud mientras espera una segunda prueba PCR que confirme o descarte el resultado inicial.

Paciente permanece aislado bajo protocolos sanitarios

El pasajero fue trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital militar, donde permanece bajo observación médica y siguiendo los protocolos establecidos para enfermedades contagiosas.

Además del paciente con resultado provisional positivo, otros trece pasajeros españoles que viajaban en el crucero permanecen aislados en el mismo centro médico, aunque todos dieron negativo en las pruebas realizadas.

Los catorce ciudadanos españoles fueron los primeros en desembarcar del MV Hondius cuando la embarcación arribó al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Evacuación del crucero concluyó este lunes

Tras el arribo del barco, las autoridades organizaron un operativo para evacuar y repatriar a pasajeros y parte de la tripulación.

En total, 120 personas fueron trasladadas por vía aérea mientras el crucero retomó su navegación rumbo al puerto neerlandés de Róterdam con 28 tripulantes a bordo.