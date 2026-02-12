Agradece Díaz-Canel a México por el envío de ayuda humanitaria

El Gobierno de México informó ayer domingo del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba como un símbolo de 'solidaridad y ayuda humanitaria'

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este lunes a México por su "solidaridad" tras el anuncio del envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla.

Dos barcos militares partieron de México este domingo dentro de los esfuerzos de la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, por apoyar a Cuba, asediada por el bloqueo petrolero impuesto por EUA.

México era uno de los principales proveedores de petróleo a la isla en 2025 aunque este año aún no ha concretado ningún envío. Sheinbaum explicó que, mientras mantiene abierta la vía diplomática con Washington para poder enviar crudo a Cuba, iba a enviar ayuda humanitaria a la isla.

"Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales.

El embajador cubano en México, Eugenio Martínez, agregó por su parte que "esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba", en referencia a las nuevas medidas del presidente de EUA, Donald Trump.

"Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta", escribió en redes sociales Martínez.

Según explicó la Cancillería mexicana, el envío está compuesto de 278 toneladas "alimentos de primera necesidad" y 536 toneladas artículos de higiene personal. Tienen además pendientes de enviar "más de 1,500 toneladas de leche en polvo y frijol".

Este apoyo "mantiene viva" la tradición solidaria de México con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguiría enviando ayuda humanitaria.