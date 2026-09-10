Agosto fue el mes más cálido en el mundo desde que hay registro

Durante el mes de agosto se batieron también otros récords negativos: así, se registró la temperatura diaria global más alta del agua en superficie jamás medida

El pasado mes de agosto fue el mes más cálido a nivel global desde que hay registros, con una temperatura media del aire en superficie de 16,96 ºC, mientras que este verano fue el más caluroso nunca antes en Europa occidental, anunció este jueves Copernicus en su boletín mensual.

La temperatura media de agosto superó los 16,95 ºC alcanzados en julio de 2023, que ostentaba hasta ahora el récord en este sentido, según informó el componente de monitoreo del clima del programa espacial europeo, con sede en Bonn (Alemania).

Con ello, el mes pasado se situó 0,85°C por encima de la media del periodo 1991–2020 y 1,65°C por encima de las estimaciones para el periodo preindustrial, con lo que se trata del primero que vuelve a superar la marca de 1,5 °C de calentamiento desde noviembre del año pasado.

Con agosto terminó también el verano más cálido hasta la fecha para Europa occidental, 2,54 ºC por encima de la media, al batir el máximo anterior del año 2003, cuando la anomalía en la temperatura del aire en superficie fue de 1,98 ºC.

A nivel de toda Europa, fue el tercer verano más caluroso, por detrás de los de 2022 y 2024.

El mes estuvo marcado por una serie de olas de calor que prolongaron un periodo de calor extremo que ya comenzó en mayo y que en muchas zonas del continente estuvo acompañado de una extendida sequía.

Esto llevó a que grandes ríos europeos, como el Rin, el Danubio o el Vístula, descendieran a niveles excepcionalmente bajos a lo largo de todo su curso.

Durante el mes de agosto se batieron también otros récords negativos: así, se registró la temperatura diaria global más alta del agua en superficie jamás medida fuera de los océanos extrapolares, de 21,11 ºC.

Con una media mensual de 21,07°C, la temperatura de la superficie de los océanos también batió su récord del mes de agosto y se situó a la par de marzo de 2024, hasta ahora el mes más caluroso en general en este sentido.

La temperatura del agua además alcanzó máximas para agosto a lo largo de la costa atlántica y del Mediterráneo occidental, asociadas a potentes olas de calor marinas, y fue excepcionalmente elevada en el Pacífico tropical, donde el fenómeno meteorológico El Niño sigue cobrando fuerza.

Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM, o ECMWF, en inglés) destacó que agosto fue "tanto el agosto más caluroso como el mes más caluroso jamás registrado".

Los datos correspondientes "muestran cómo el cambio climático está impulsando extremos tanto en la atmósfera como en los océanos", señaló, y advirtió de que las poblaciones, economías y ecosistemas del mundo entero están sintiendo cada vez más el impacto de estas condiciones.