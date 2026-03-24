Agentes federales de inmigración vistos en aeropuerto de Atlanta

La medida ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca apoyar a la TSA en medio del cierre del gobierno y largas filas en terminales

Agentes federales de inmigración fueron desplegados en aeropuertos de Estados Unidos para apoyar en labores de seguridad, luego de que el presidente Donald Trump ordenara su participación ante la crisis provocada por el cierre parcial del gobierno.

La presencia fue reportada este lunes en el Aeropuerto Internacional Hartsfield–Jackson de Atlanta, uno de los más transitados del mundo, donde agentes federales fueron vistos cerca de las filas en los puntos de control de seguridad.

Si bien elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) suelen operar en aeropuertos internacionales, su participación directa en los filtros de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es poco habitual.

Normalmente, estas tareas corresponden exclusivamente a agentes especializados en control de pasajeros, lo que ha generado sorpresa por su actual visibilidad en estas áreas.

Cierre de gobierno agrava la situación

El despliegue ocurre en medio del cierre del gobierno derivado de la falta de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuyo presupuesto venció el pasado 14 de febrero.

Como consecuencia, cientos de miles de empleados federales, incluidos trabajadores de la TSA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera, han continuado laborando sin recibir salario, lo que ha provocado escasez de personal y largas filas en aeropuertos de todo el país.

La decisión de Donald Trump se produce en medio de un enfrentamiento con legisladores demócratas, quienes han condicionado la aprobación del presupuesto a cambios en las operaciones de agencias migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Entre las exigencias destacan la obligación de obtener órdenes judiciales para ciertos operativos, la prohibición del uso de mascarillas por parte de agentes y la implementación de identificaciones visibles.

El presidente incluso ordenó recientemente que los agentes del ICE no utilicen cubiertas faciales mientras operan en aeropuertos, argumentando que no es necesario en ese contexto.

Diversos sectores han advertido que la presencia de agentes migratorios en funciones de seguridad aeroportuaria podría incrementar la tensión entre viajeros, especialmente en un entorno ya afectado por retrasos y saturación.