Agentes del ICE irrumpen en una iglesia y corretean a feligreses

Una iglesia cristiana en Los Ángeles denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron en una actividad religiosa, amenazando a los presentes y deteniendo a un mexicano que posteriormente fue deportado a su país.

El suceso ocurrió el 26 de enero en la Hills United Methodist Church Hispanic Mission, en North Hills, condado de Los Ángeles, mientras se realizaba una entrega de alimentos y actividades con niños y madres, como parte del ministerio comunitario de la iglesia.

Un nuevo video que circula en línea muestra a un vendedor de tacos huyendo de agentes enmascarados durante una redada de inmigración en la iglesia North Hills United Methodist el jueves. https://t.co/lm0TktJeOZ pic.twitter.com/YA2cbgcAGI — ABC7 en Español (@abc7espanol) January 31, 2026

“El lugar sagrado fue profanado. Nuestro ministerio de alimentos es una expresión del amor de Dios hacia los necesitados, y las acciones de ICE lo interrumpieron”, denunció el pastor Ervin Adin Aguilón durante una conferencia de prensa. Aguilón enfatizó que los agentes interrumpieron un acto religioso protegido por la Biblia.

Videos captados por testigos muestran a los agentes ingresando al estacionamiento de la iglesia mientras perseguían a Carlos Chávez, miembro de la comunidad, arrestado y deportado durante el fin de semana. Los oficiales, armados y con el rostro cubierto, bloquearon las salidas con sus vehículos, obligando a muchos feligreses a permanecer refugiados dentro del templo por varias horas.

“Imaginen ser un niño y ver a su madre llorando y asustada, preguntándose qué ocurre, mientras deben permanecer encerrados”, comentó el pastor Aguilón.

Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización que coordinó la “respuesta rápida”, calificó el operativo como una muestra de la “crueldad” de ICE y aseguró que lo sucedido viola la ley.

No es la primera vez que agentes migratorios ingresan a templos sin autorización. El año pasado se reportó un operativo similar en otra iglesia cristiana.

Por otro lado, el Departamento de Justicia (DOJ) ha tomado medidas contra al menos cuatro personas, incluyendo al periodista Don Lemon, por cubrir protestas que interrumpieron servicios religiosos, lo que ha sido criticado por activistas que señalan la “doble moral” de la Casa Blanca en estos casos.

“Nos hace cuestionarnos hasta qué punto estamos seguros en nuestras iglesias”, concluyó Aguilón, quien insistió en que los templos deben mantenerse como santuarios seguros.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no ha emitido comentarios sobre la denuncia.