Agentes del ICE buscan migrantes con 'Operación Caballo de Troya'

Las redadas masivas regresaron este miércoles a Los Ángeles con agentes migratorios que llegaron escondidos en un camión comercial de mudanzas al estacionamiento de una tienda para después saltar a la calle a perseguir a inmigrantes, en una iniciativa denominada 'Operación Caballo de Troya’, pese a la orden de un juez que prohibió los arrestos indiscriminados.

El operativo, que culminó con el arresto de alrededor de 16 personas, fue grabado en video por un reportero de la cadena FOX, que acompañaba a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP ) dentro del camión de alquiler de la compañía Penske, usado por los oficiales para camuflarse.

Las imágenes de la redada ocurrida en la tienda Home Depot del barrio Westlake, a pocas cuadras del Parque MacArthur, conocido como el corazón de la comunidad inmigrante en Los Ángeles, fueron compartidas en las redes sociales por altos funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump, que se mostraron desafiantes.

"Para quienes pensaban que la aplicación de la ley migratoria se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo", dijo el fiscal federal interino, Bill Essayli, en un mensaje en X.

En declaraciones al periódico Los Angeles Times, un hispano que fue testigo del operativo dijo que el camión de Penske se acercó a inmigrantes que ofrecían su mano de obra en el estacionamiento de la tienda de artículos de construcción, y el conductor les dijo en español que buscaba trabajadores.

Varios hombres que ofrecían sus servicios se reunieron alrededor del camión, cuando los agentes enmascarados saltaron de la parte de atrás y comenzaron a perseguirlos.

Un video publicado por el grupo Unión del Barrio muestra cómo después de hacer los arrestos, los oficiales regresaron al camión y se marcharon.

La empresa Penske se desligó del operativo y dijo que no sabía que el camión había sido alquilado para este propósito.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) dijo a FOX que el operativo de hoy estaba dirigido a detener sospechosos de pertenecer a la pandilla salvadoreña MS-13.

Al respecto, el abogado Mark Rosenbaum, asesor de Public Counsel y parte del equipo legal que demandó a la Administración Trump, afirmó que en Los Ángeles "se le mintió al pueblo estadounidense" cuando la Casa Blanca dijo que estos operativos se centraba en asesinos, violadores y narcotraficantes.

Por su parte, Ron Góchez, vocero del colectivo Unión del Barrio, alertó este miércoles a la comunidad sobre los operativos que, aunque reconoció han disminuido en las últimas semanas, “no han parado”.