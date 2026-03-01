Agencia iraní confirma 200 muertos tras ataque de Israel-EUA

Moytaba Jaledi, portavoz de la organización de socorro, confirmó a la agencia oficial iraní ISNA que los bombardeos alcanzaron 24 de las 31 provincias del país

La magnitud del ataque conjunto lanzado este sábado por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní comienza a revelarse con cifras devastadoras. Según el primer balance ofrecido por la Media Luna Roja, la ofensiva ha dejado al menos 201 muertos y 747 heridos hasta el momento.

Moytaba Jaledi, portavoz de la organización de socorro, confirmó a la agencia oficial iraní ISNA que los bombardeos alcanzaron 24 de las 31 provincias del país, lo que ha obligado a desplegar más de 220 equipos operativos en un estado de alerta máxima a nivel nacional.

Ataques a objetivos civiles: Escuelas y centros deportivos

Aunque el Gobierno de Irán aún no emite un reporte oficial consolidado, los informes locales detallan tragedias específicas en el sur del país que han causado conmoción internacional:

Escuela femenina en Minab: Autoridades locales y miembros del Gobierno denunciaron la muerte de 85 personas , en su mayoría niñas de primaria, tras un impacto directo en un centro educativo de esta ciudad sureña.

Pabellón deportivo en Lamerd: Otro de los ataques alcanzó una instalación deportiva, dejando un saldo preliminar de 15 fallecidos.

Hermetismo y dificultades de verificación

A pesar de la gravedad de las cifras reportadas por la Media Luna Roja hasta las 20:45 hora local (17:15 GMT), agencias internacionales como EFE han señalado la imposibilidad de verificar de manera independiente el alcance total de los daños. El gobierno iraní mantiene una restricción estricta que impide a los medios extranjeros acceder o capturar imágenes en los lugares afectados por los proyectiles.

La situación humanitaria en las provincias atacadas es crítica, mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros para localizar a posibles supervivientes en una de las jornadas más sangrientas de la historia reciente de la región.