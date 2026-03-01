Agencia iraní confirma 200 muertos tras ataque de Israel-EUA

La magnitud del ataque conjunto lanzado este sábado por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní comienza a revelarse con cifras devastadoras. Según el primer balance ofrecido por la Media Luna Roja, la ofensiva ha dejado al menos 201 muertos y 747 heridos hasta el momento.
Moytaba Jaledi, portavoz de la organización de socorro, confirmó a la agencia oficial iraní ISNA que los bombardeos alcanzaron 24 de las 31 provincias del país, lo que ha obligado a desplegar más de 220 equipos operativos en un estado de alerta máxima a nivel nacional.
Ataques a objetivos civiles: Escuelas y centros deportivos
Aunque el Gobierno de Irán aún no emite un reporte oficial consolidado, los informes locales detallan tragedias específicas en el sur del país que han causado conmoción internacional:
Escuela femenina en Minab: Autoridades locales y miembros del Gobierno denunciaron la muerte de 85 personas, en su mayoría niñas de primaria, tras un impacto directo en un centro educativo de esta ciudad sureña.
Pabellón deportivo en Lamerd: Otro de los ataques alcanzó una instalación deportiva, dejando un saldo preliminar de 15 fallecidos.
Hermetismo y dificultades de verificación
A pesar de la gravedad de las cifras reportadas por la Media Luna Roja hasta las 20:45 hora local (17:15 GMT), agencias internacionales como EFE han señalado la imposibilidad de verificar de manera independiente el alcance total de los daños. El gobierno iraní mantiene una restricción estricta que impide a los medios extranjeros acceder o capturar imágenes en los lugares afectados por los proyectiles.
La situación humanitaria en las provincias atacadas es crítica, mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros para localizar a posibles supervivientes en una de las jornadas más sangrientas de la historia reciente de la región.