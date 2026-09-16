Agencia china vende viajes espaciales para 2027

La empresa retiró en junio de 2024 la nave VSS Unity después de su último vuelo comercial para concentrarse en el desarrollo de los vehículos Delta

La agencia china de viajes Ctrip incorporó a su catálogo un paquete de turismo espacial de Virgin Galactic para 2027, con un precio de 5.1 millones de yuanes, equivalente a unos 760 mil dólares por persona.

La experiencia tendrá una duración de seis días en Estados Unidos y culminará con un vuelo suborbital desde Spaceport America, en Nuevo México. La propuesta acerca el turismo espacial al mercado chino mediante una plataforma convencional de reservaciones, aunque la nave que realizará los viajes todavía se encuentra en desarrollo.

Preparación antes del vuelo suborbital

El itinerario establece como punto de partida la ciudad de Las Cruces y reserva los primeros cuatro días para actividades de preparación. Los participantes visitarán Spaceport America, conocerán las instalaciones de Virgin Galactic y recibirán entrenamiento en una cabina simulada.

También realizarán un ensayo general antes del despegue, programado para el quinto día, mientras que la sexta jornada estará destinada al regreso.

El vuelo tendrá una duración aproximada de 90 minutos. La nave será transportada a gran altura por una aeronave nodriza y después se desprenderá para encender su motor cohete. Durante el ascenso, los pasajeros podrán observar la curvatura terrestre y experimentar algunos minutos de ingravidez antes de volver al planeta.

Se tratará de un vuelo suborbital, debido a que la nave no completará una vuelta alrededor de la Tierra. Virgin Galactic utiliza como referencia el límite espacial reconocido en Estados Unidos, situado a unos 80.5 kilómetros de altitud, por debajo de la línea de Kármán de 100 kilómetros.

El paquete no incluye vuelos, visa ni seguro especializado

El precio contempla cinco noches de alojamiento, traslados entre el aeropuerto de El Paso, Texas, y la base, alimentos durante la preparación, actividades de entrenamiento, traje espacial personalizado y material audiovisual de la experiencia.

Los clientes deberán pagar por separado los vuelos internacionales, la visa estadounidense, el seguro para turismo espacial y cualquier gasto derivado de extender su estancia.

Para iniciar el proceso se solicita un depósito de 150 mil dólares, el cual no será reembolsable si el viajero cancela. El resto del costo deberá liquidarse nueve meses antes del despegue.

La aplicación llegó a mostrar un contador de 681 operaciones, pero Ctrip aclaró que esa cifra corresponde a las reservaciones registradas globalmente por Virgin Galactic. La división de viajes de lujo de la agencia china había recibido directamente dos solicitudes.

Virgin Galactic prepara su nueva generación de naves

La empresa retiró en junio de 2024 la nave VSS Unity después de su último vuelo comercial para concentrarse en el desarrollo de los vehículos Delta.

El primer vuelo comercial de esta nueva generación está previsto para febrero de 2027, luego de que la compañía aplazara su calendario para completar la instalación de sistemas y aviónica. Las pruebas de vuelo deberán comenzar antes de reanudar el transporte de pasajeros.

Virgin Galactic puso a la venta un grupo limitado de lugares por 750 mil dólares cada uno y reportó una demanda superior a la prevista, con reservaciones que representan más de 50 millones de dólares en ingresos futuros. La compañía planea abrir otra etapa de venta con precios más elevados.

La llegada del producto a Ctrip ocurre mientras empresas chinas desarrollan alternativas propias. Deep Blue Aerospace colocó en preventa asientos para una experiencia prevista para 2027, con un precio inicial de 1.5 millones de yuanes, alrededor de 211 mil dólares.

Su proyecto contempla un vuelo de aproximadamente doce minutos, más de cinco minutos de ingravidez y un ascenso por encima de la línea de Kármán. La diferencia de costos y duración anticipa una competencia por convertir los vuelos suborbitales en una nueva categoría dentro del mercado internacional de viajes de lujo.